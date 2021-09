La noche del lunes 20 de septiembre, 'La última tentación' inauguró sus debates con una primera entrega a cargo de Sandra Barneda, en la que se mostró el primer círculo de fuego del reality. Una nueva mecánica en la que el programa ponía cara a cara a dos de los protagonistas para que resolvieran sus diferencias y que se estrenó con Fani Carbajo y Gonzalo Montoya, quienes se lanzaron múltiples reproches, sobre todo aquellos centrados en lo que ambos compartían con Christofer Guzmán.

Fani Carbajo y Gonzalo Montoya, cara a cara en el primer círculo de fuego de 'La última tentación'

"Ya está aquí tu peor pesadilla", saludaba Montoya, quien inició el encuentro señalando que "yo venía aquí de vacaciones y me he encontrado con una tormenta llamada Fani". "¿No te da vergüenza hacer pasar al pelele que tienes como novio, por lo mismo que ya pasó?", lanzó Montoya, tras lo cual recriminó a su compañera que "ese chico tiene menos maldad que un león vegano y traerlo aquí después de todo lo que sufrió, de todo lo que te has reído de esta persona, ¿de verdad te compensa?". "Los cuernos que yo le ponga a mi novio o él a mí, son parte de mi vida. Tú no te tienes que meter, porque tú no eres un santo", defendió Carbajo, tras lo cual lanzó la cuestión de si "tú no le has puesto los cuernos a Susana nunca".

"Eres un sinvergüenza, por eso te dejó", añadía la madrileña, antes de apostar por que "a lo mejor, quien no tiene dignidad, eres tú. Lo único que haces es reírte de la gente para sentirte superior y no eres superior ni a mí ni a Christofer. Y jamás lo serás". "¿Sabes por qué Christofer me ha perdonado y a ti Susana, no? Porque yo soy buena y tú no", opinó la madrileña, contraria a su compañero, que insistía en que Guzmán era "un pelele", antes de que ambos se enzarzaran en una acalorada disputa. "¿Te digo por qué has vuelto? Porque eres una estrella estrellada y ya no sabes qué hacer para llamar la atención", apuntaba Montoya. "No soy una estrella estrellada, porque a día de hoy siguen hablando de mí. Pero de ti, no", contestaba Carbajo, implacable.

"Ojalá te ponga los cuernos"

Fani Carbajo y Gonzalo Montoya, enfrentados en 'La última cena'

"Lo único que me molesta de ti, es cómo se pueden tener tan poco escrúpulos", criticó el sevillano, a quien su compañera señaló que "tú lo has hecho peor". Una acusación ante la que Montoya aseguró estar orgulloso de haber sido "una persona leal y haber amado como tú nunca llegarás a amar" lo que animó a la madrileña a soltar que "si yo le puse los cuernos con Rubén Sánchez, fue porque con él estaba muy mal. Me dejé llevar y fui real, pero no me arrepiento de nada", en medio del cruce de acusaciones. "Me tocaste los huevos en mi edición, dándome las vacaciones de mi vida", acusó Montoya, antes de echar en cara a su rival lo que había tenido que aguantar con su novio durante su paso por 'La isla de las tentaciones'.

"Lo pasé mal por él. Veía a un chico con un corazón que no le cabía en el pecho y con la mirada perdida, sintiendo que su vida se desvanece", reprochó el sevillano, a quien Carbajo agradeció "que lo apoyaras, pero el machaque, cuando volvimos, no nos lo merecemos". "Ojalá te ponga los cuernos, me voy a reír en tu cara", remató el sevillano, cuyo futuro en el reality estaba en manos de Carbajo, algo que no le sentó nada bien. "Me tiene que conocer, que me entienda y que pare. Por eso necesitamos seguir hablando", confesó finalmente la madrileña, otorgando así una segunda oportunidad a su "enemigo". "No soy mala, pero quiero que pare ya de meterse conmigo, con Christofer", deseó la participante, dejando en el aire la posibilidad de que "con los días, me arrepiento o no".