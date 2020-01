La verdadera razón por la que Fiama quiso abandonar 'La isla de las tentaciones'

Los nervios y la tensión están a flor de piel en cada una de las entregas de 'La isla de las tentaciones'. El espacio que emiten Telecinco y Cuatro se ha convertido en el reality revelación de la temporada y prueba de ello es el fenómeno viral que se ha generado en nuestro país con el "¡Estefanía!" que gritó Christofer en la entrega emitida el jueves 23 de enero. Precisamente, en esa entrega vivimos otro momento de gran tensión y que podría haber terminado con otro abandono; en este caso el de Fiama. La participante no aguantó la presión y amenazó con dejar el programa, dejando totalmente atónitas a sus compañeras y también al público en su casa.

Fiama en 'La isla de las tentaciones'

Todo se precipitó cuando en la ceremonia de "la hoguera" en la que los participantes ven imágenes de sus parejas junto a los solteros, Mónica Naranjo le anunció a Fiama que no había imágenes para ella. Justo antes de eso, la chica ya había confesado que estaba muy nerviosa por lo que podía ver de su novio: "Estoy haciendo mucha autocrítica y me estoy dando cuenta de cosas que yo quiero cambiar para que mi relación siga bien". Después fue cuando Mónica Naranjo le avisó que "no hay imágenes de Álex para ti", unas palabras que sin duda desataron el drama y pusieron todavía más nerviosa a Fiama.

"¿Cómo que no hay imágenes? ¿Por qué?", se preguntó Fiama al borde de la lágrima. "No significa nada", trató de tranquilizarla Adelina Seres, mientras Naranjo confesó que "siento que te lo tomes así". Las palabras de ambas no pudieron tranquilizar a Fiama, que se fue del espacio y amenazó con dejar el programa definitivamente: "Yo me voy a ir, no voy a seguir aquí (...) no llego a imaginarme cómo sería la vida sin él. Solo el pensarlo me ha hecho mucho daño". Muchos espectadores no entendieron esta reacción ya que todos entendían que si Naranjo no había querido mostrarle imágenes de su pareja es posiblemente porque no las había, algo que le debería haber tranquilizado. Las redes sociales se llenaron de críticas a la chica y por ello, esta ha decidido responder tajante.

La explicación de Fiama

En un mensaje en sus redes sociales, concretamente Instagram, la chica ha explicado que cuando le avisaron que no había imágenes para, el equipo del programa también le dijo que no le querían mostrar nada ya que creían que era "lo mejor para mí y para mi estancia". En ese momento, la cabeza de Fiama se llenó de dudas y es que no entendía qué había pasado al otro lado de la isla que fuese tan sumamente grave como para que nadie se lo quisiese enseñar; ella entendió que había imágenes pero el programa no quería mostrarlas. Es por ello que la chica optó por amenazar con abandonar el espacio: "Por eso peté. Cortocircuito, echaba mucho de menos a Álex". Cabe recordar que finalmente esta postura cambió ya que la participante volvió al espacio.