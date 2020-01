Goya 2020: El "¡Estefanía!" de Christofer en 'La isla de las tentaciones' se cuela en la gala

Es innegable que 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en la revelación de la temporada. Poco podíamos imaginar que el reality show producido por Cuarzo y emitido por Telecinco y Cuatro iba a ser uno de los grandes éxitos de la temporada y uno de los espacios más virales de nuestra televisión. El programa no deja de encadenar récords de audiencia pero además, una frase que se escucha en el espacio es posiblemente la expresión más viral del momento. A día de hoy parece casi imposible no conocer el ya mítico "¡Estefaníaaaaa!" que uno de lo participantes del espacio gritó en la última entrega emitida y que ahora repiten decenas de personas.

PChristofer de 'La isla de las tentaciones' y Belén Cuesta en los Goya 2020

Concretamente, el momento lo vivimos en el quinto programa de la primera edición del formato, entrega en la que Christofer por fin vio las imágenes en las que se revelaba toda la verdad: su novia Fani le estaba engañando con Rubén, uno de los tentadores. La chica se había besado en reiteradas ocasiones con el chico e incluso había dormido con él, algo que sin duda trastocó al que fuese su novio, que tras ver las imágenes en "la hoguera" junto a Mónica Naranjo no dudó en arrancarse el micrófono y salir corriendo por la playa gritando "¡Estefaníaaaaa!". Ese momento se convirtió en viral y a día de hoy está siendo replicado por infinidad de personas, entre las que se encuentra alguien que lo hizo en la gala de entrega de los Premios Goya 2020.

QUE HAN GRITADO ESTEFANIA AL DAR UN GOYA CHILLO #Goya2020 pic.twitter.com/RsD4XEaHS9 — lodoslodoso (@luuiiisl) January 26, 2020

El momento se produjo cuando se estaba a punto de entregar el galardón a Mejor Actriz Protagonista. Tras un merecido homenaje a Penélope Cruz ("Dolor y gloria"), Greta Fernández ("La hija de un ladrón"), Marta Nieto ("Madre") y Belén Cuesta ("La trinchera infinita") y antes de que esta última fuese proclamada vencedora, alguien en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga en el que se estaba realizando la gala no dudó en gritar "¡Estefaniaaaaa!". No sabemos quién ha sido pero lo que está claro es que sin duda evidencia la viralidad y lo mucho que ha calado en nuestra sociedad el famoso grito. Las actrices responsables de entregar el galardón no han podido disimular su sorpresa al escucharlo.

Un grito viral

Pero esta no es la primera ni posiblemente última muestra que evidencia la viralidad del "¡Estefaníaaa!". Un claro ejemplo es el "#EstefaníaChallenge", un reto al que ya se han sumado decenas de internautas y que consiste en realizar el grito en cualquier calle de España. De esta forma, si estás en casa y lo escuchas, no te sorpresas, forma parte del reto. Pero hay más y es que este grito ha llegado también a los Carnavales de Cádiz. En una de las chirigotas que han participado en la edición de este año, hay un momento en el que uno de los personajes afirma que no encuentra a su novia, este empieza a correr por el escenario y sí, es entonces cuando realiza el famoso grito.