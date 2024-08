Por Alejandro Burrueco Marín |

Con todos los focos puestos en los futuros de los 16 triunfitos de 'Operación Triunfo 2023', 'Fiesta' recogió el pasado domingo 4 de agosto el testimonio de Verónica Romero, la sexta finalista de la primera edición de 'OT' en 2001. La cantante ilicitana explicó en Telecinco la peor parte de su paso por el concurso: "Según va pasando la vida y los años te das cuenta de que por qué no contar tu historia, aunque partiendo de la base de que yo estoy agradecida por todo aquello que viví".

Los concursantes de 'OT 1'

: "Sony Music nunca me dijo por qué dejaron de contar conmigo, me enteré por un compañero de que ya no contaban conmigo". "A nosotros, viendo cómo los compañeros entraban y salían de hacer sus promociones", relataba la cantante sobre lo que pasó tras el programa.

"Yo no salía de allí para nada, las personas que había en esa casa no se portaron nada bien conmigo. De tanto tiempo estar allí encerrada sin tener apenas contacto con nadie me dieron espasmos muy graves por los que me tuvieron que ingresar. Yo pedí irme de allí pero es que a dónde me iba si no conocía a nadie y era muy joven, recuerdo que las managers que me tenían que cuidar me decían que yo no estaba en el merchandising porque no me merecía estar allí", continuaba Romero explicando lo que sucedía en esa casa y el trato de sus managers.

¿Con qué extriunfitos mantiene el contacto Verónica Romero?

Romero explicó lo que ocurría cuando ponía iniciativa en su carrera: "Cuando les preguntaba qué podía hacer me decían que subiera arriba a hacer abdominales y que estuviera agradecida porque había tenido una flor en el culo". También contestó a cuál era la reacción de sus 15 compañeros, entre los que se encuentran artistas de la talla de David Bisbal, a este trato: "Esto que me ocurría yo no lo compartía con ninguno de mis compañeros, ellos estaban viviendo su momento, ¿quién era yo para irles con mis penas?".

Entre los excompañeros que Verónica Romero todavía conserva como amigos se encuentran Geno Machado, Nuria Fergó, Javián y Alejandro Parreño. Por otro lado, con la ganadora Rosa López tiene "una conversación pendiente". Una de las amistades que mantenía era con Àlex Casademunt, de quien fue a hablar tras su muerte a un programa con "el consentimiento sus familiares", pero el resto de extriunfitos no vieron con buenos ojos este detalle: "Yo nunca pensé que ellos se lo fuesen a tomar mal, que lo viesen con malicia".