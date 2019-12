El vestido de Cristina Pedroche podría no estar listo para las Campanadas: "Nos está dando muchos problemas"

Cristina Pedroche presentará un año más las Campanadas en Antena 3 junto al chef Alberto Chicote. La gran incógnita es saber cómo será el vestido de la presentadora que, año tras año, levanta una enorme expectación y no deja indiferente a nadie. Pero este año quizá el modelo no esté listo para el día 31, como ha explicado Pedroche muy nerviosa en 'Zapeando': "Es el año que antes hemos empezado a hacerlo y el que más problemas nos está dando. Es que es muy fuerte".

Cristina Pedroche, preocupada por su vestido, en 'Zapeando'

El vestido está siendo diseñado por el estilista Josie que también había reconocido en el programa de la sobremesa de laSexta su preocupación por el estado del vestido. Pedroche dijo que la culpa era en parte suya por sus cambios de peso, pero el diseñador desmintió esa afirmación y alabó el físico de la presentadora: "Tiene una piel muy jugosa, que va bien con todo".

Entre risas, ambos admitieron que seguro que serían capaces de encontrar una solución. "No pasa nada, habrá Campanadas el día 31 y si el vestido no se ha terminado, pues iré con ese sin terminar. No hay opción B", ha explicado Pedroche. Anna Simon ha bromeado con la posibilidad de que el vestido esté listo, pero que se lo roben, pero la presentadora ha dicho que eso no será posible. Dani Mateo ha puesto fin a los nervios de Pedroche con otra broma: "¿Quién está cosiendo ese vestido? ¿Un grupo de duendes mancos?".

Mucha expectación

La colaboradora de 'Zapeando' ya había dado algunas pistas sobre el look que lucirá para dar la entrada al 2020 desde la Puerta del Sol, aumentado la expectación por verlo, ya que había afirmado que no llevará ropa interior: "Porque no puedo". También había insinuado que quizá este será el último año que presente las Campanadas: "Este año ya debería de despedirme, después de esto no hay nada más...".