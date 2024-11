Por Pablo Fernández Pérez |

Si por algo se caracteriza 'El hormiguero' es por sentar a todo tipo de personalidades de ámbitos muy diferentes: actores, cantantes, escritores, políticos, deportistas, influencers... y también periodistas y presentadores de informativos. Vicente Vallés fue el invitado del programa del 11 de noviembre, y no solo repasó las últimas noticias sobre política nacional e internacional, sino que, también, contó una anécdota que tenía muy reciente.

Vicente Vallés en 'El hormiguero'

La entrevista acababa de comenzar y ambos se encontraban hablando de las elecciones de Estados Unidos, país en el que había estado el periodista de Antena 3 para cubrir el evento. Ambos se encontraban hablando de este asunto cuando, de pronto, Pablo Motos se percató de algo que veía en la cara de Vallés:

"Me he dado un golpe, sí", respondía el presentador de informativos. "Me he dado un golpe hoy, que ha llegado un momento en el que he estado temiendo que no podía venir. Pero, por suerte, estoy aquí", continuaba contando Vallés. Tras una pausa para publicidad, añadía: "Las prisas, que son malas consejeras: llegaba tarde a todos los sitios y me he estampado contra una puerta. Por suerte, no ha sido una herida profunda, ha sido superficial. Aunque, claro, está en la ceja y es un lugar un poco delicado".

Bromas sobre el golpe

Pablo Motos, enseguida, quiso quitarle hierro al asunto y aprovechó para hacer bromas sobre lo que le había sucedido a Vicente Vallés. "Pero, ¿cómo te estampas contra una puerta? O sea, la puerta tiene modo cerrado, ¿no?", decía el presentador valenciano desatando las risas del periodista y del público. "He hecho un mal cálculo", reconocía Vallés, y Motos continuaba: "¿Te palpita ahora?". "No, pero ha habido un rato... justo en el momento del golpe sí que te quedas un poco en shock y, bueno, me temía que la cosa fuera a peor (...) pero bueno, estamos bien", concluía.