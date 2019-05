Violeta y Fabio, enfrentados en 'Supervivientes': "Está haciendo un papelón increíble, es una niñata"

La relación entre Violeta y Fabio ha sido una de los focos de las primeras semanas de 'Supervivientes', hasta el punto que la concursante optó por romper con su pareja, Julen. Sin embargo, en la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', se mostraron imágenes en las que ambos supervivientes protagonizaron un feo enfrentamiento después de que Violeta estallara contra sus antiguos compañeros tras su traslado a la playa abandonada.

Violeta y Fabio, concursantes de 'Supervivientes'

El enfado de Violeta llegó después de que la concursante descubriera la mayor parte que su ropa mojada. "No puedo dormir sin la chaqueta", protestó la superviviente, que trató de llamar a su antigua compañera, Mahi, a quien calificó de "tonta" y "retrasada" al no recibir respuesta. "Me parece súper feo, de mala gente", añadió Violeta, enfadada. Una actitud que sus compañeros lograron percibir a pesar de estar en distintas playas. "Yo no quiero ni acercarme", reconoció Fabio.

La actitud pasiva de sus excompañeros fue aumentando las protestas de Violeta, quien llegó incluso a darles las "gracias" por su "mierda de compañerismo". "Si me lo hubiera pedido, bueno", señaló Fabio, en una conversación con Omar, donde este confesaba que "no quería escucharla más". "Vete a hablar ya con ella. Como vaya yo, va a ser peor", instó el cantante al italiano. "Está haciendo un papelón increíble. Ya lo hizo con Jordi cuando le hizo el gesto feo. Es una niñata caprichosa", declaró Fabio.

"¿Está loca?"

Omar, Fabio y Mahi, concursantes de 'Supervivientes'

Las cosas siguieron empeorando entre Violeta y sus excompañeros a la hora de hablar de la comida que le correspondía. "Quiero mi porcioncita de lata, de arroz y de champú. Alicatando. Que vayan marchando mis cosas", gritó Violeta, con actitud altiva. "No puede ser así, parece que tiene quince años. Como si le estuviéramos robando las cosas", protestó Fabio, con sus compañeros Omar y Mahi. Una conversación en la que el italiano calificó a Violeta de "inmadura" y añadió que ella "no pensaba lo que decía". "Doy mucho peso a las palabras y ayer la escuché llamarnos malas personas", declaró el italiano, que acabó encarándose con Violeta, a quien reprochó que les hubiera calificado así porque "no le pasaron un puto par de pantalones".

"¿Puedes no tener quince años y dejar de hacerte la ofendida? ¿Por qué tienes que tener este comportamiento? No entiendo nada", le echó en cara Fabio. "Nos tacha de ladrones. ¿Qué le pasa? ¿Está loca?", compartió el concursante con sus compañeros. Unas palabras que oyó la aludida, quien no dudó en responder al italiano. "No me llames loca que yo no te he insultado", criticó la superviviente. Un tenso desencuentro tras el cual Violeta acabó llorando en compañía de Albert, mientras que Fabio se desahogó con Omar y Mahi. "Espero que razone sobre su comportamiento y al menos pida una disculpa", deseó el italiano, después de señalar que Violeta "sentía que la atacaban todo el tiempo y no era así".