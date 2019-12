Violeta Mangriñán desvela sus operaciones estéticas y su sentimiento de inferioridad desde que sale con Fabio

Violeta Mangriñán ha querido sincerarse en su canal en la web de Mediaset y ha hablado abiertamente acerca de sus complejos y de las operaciones estéticas a las que se ha sometido. Ha admitido que no le gusta que le llamen "polioperada", pues defiende que apenas se ha hecho retoques y que ha tenido "la suerte" de "mejorar con el tiempo".

Violeta Mangriñán

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha defendido la labor de la cirugía estética que, en su opinión, ayuda a reducir los complejos y a sentirse mejor con uno mismo. Ha explicado que la primera vez que pasó por quirófano fue para operarse el pecho, pues no estaba a gusto con su talla de sujetador y tenía un gran complejo alimentado por su madre, que una vez le dijo: "¡Qué tetas más feas!".

Violeta también ha contado que desde pequeña ha sido "una chica muy mona", pero que tenía muchas inseguridades. Algunas de ellas relacionadas con su peso. En su adolescencia cuenta que era un "palito de escoba" y que, tras la operación de pecho, ganó algunos kilos que no le hicieron sentirse bien consigo misma. En ese momento fue cuando comenzó su andadura en 'MYHYV' y en las redes sociales la comparaban con Peppa Pig. Violeta ha querido quitar hierro al asunto bromeando: "No pasa nada porque cerdita soy un poquito, pero solo en la cama".

Además del aumento de pecho, la exconcursante de 'Supervivientes 2019' ha reconocido que tenía complejo por tener "la cara redondita", por lo que se quitó las bolas de Bichat para afilar el rostro y lo complementó pinchándose bótox en la mandíbula. Admite también que se pone hidratación en los labios periódicamente y que, desde que volvió de la isla, está yendo a una clínica para acabar con la celulitis.

Fabio, su gran apoyo

Su novio Fabio Colloricchio, al que conoció durante su paso por 'Supervivientes', se unió al vídeo de MTMad para alabar el físico de Violeta y convencerla para que no se haga más retoques estéticos: "No te hagas más nada, estás perfecta así". Violeta ha explicado que tenía en mente una operación más: una marcación abdominal, pero el italiano la ha convencido para que no lo haga. La valenciana ha explicado que está intentado luchar contra sus complejos, pero que "estar al lado de un chico tan guapo te hace sentir insegura".