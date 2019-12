'Mad Merry Christmas', el reality que junta a Sofía, Kiko, Violeta y Fabio, se estrena con gran tensión

Sofía Suescun, Violeta Mangriñán, Kiko Jiménez, Fabio Colloriccio, Logan Sampedro y Noel Bayarri son los protagonistas de 'Mad Merry Christmas', el nuevo reality de Mediaset, el cual se emite a través de su plataforma Mtmad. El estreno de su primer capítulo ha producido este viernes 6 de diciembre y ha supuesto el aperitivo de lo que veremos en los siguientes siete capítulos. Y, si todo sigue así, la verdad es que vendrán fuertecitos, ya que la tensión ha sido la protagonista de esta entrega.

Sofía Suescun y Violeta Mangriñan, en 'Mad Merry Christmas'

Violeta y Kiko tienen una rivalidad inexplicable. Ninguno de los dos ha sabido dar un motivo que aclare su enemistad, pero ahí está, latente. Bueno, la exsuperviviente se ha encargado de hacerla presente, ya que ha soltado "lo más grande" al saber que iba a compartir velada con él y su pareja, Sofía Suescun. "A Kiko hay que tratarle de Don, que si no se enfada", ironizaba junto a Fabio, Noel y Logan antes de llegar al destino. Los presentes no hacían más que reírse de la situación, aunque todo parece indicar que puede haber alguna que otra lágrima en el futuro.

La llegada al restaurante no era mucho más amigable que el viaje en limusina. Violeta se encargó de hacer notar la repulsa que le causaba la pareja, y es que ha trasladado también su enemistad a Sofía, aunque, según ella, en un principio intentó dejarla al margen. "Se cree la reina de los realities, pero eso es porque no he estado yo en ninguno con ella", comentaba momentos antes Mangriñán, que dejó su mejor pulla para soltarla con Kiko Jiménez presente: "Todo esto que has preparado, ¿tienes las facturas? ¿o lo paga Gloria?", ataque del que no obtuvo respuesta.

El funcionamiento de 'Mad Merry Christmas'

El reality estrenará capítulo los miércoles y los viernes. La mecánica consiste en que una pareja hará de anfitriona, encargándose de organizar una velada de principio a fin. Qué han montado y a quién han invitado es todo un misterio, ya que alguno de los comensales no será plato de buen grado, como ha sido el caso de Logan para Sofía o Noel para Violeta, ya que compartieron relaciones sentimentales en el pasado.