VOX Aragón responde a las amenazas de muerte de una de sus afiliadas en 'Todo es mentira': "No nos consta"

Las declaraciones de Noemí Cruz, una afiliada de VOX Teruel, amenazando de muerte al presidente de una de las federaciones que componen Teruel Existe están dando mucho de qué hablar. Ocurrió en 'Todo es mentira', cuando ella le dijo: "Si hay que fusilarte, lo haremos". Evidentemente, esto no podía quedar aquí y el reportero, Fabián Pérez, se han puesto en contacto con el partido político para que respondan a lo dicho por una de sus integrantes.

Noemí Cruz durante su amenaza y el reportero de 'Todo es mentira' hablando con VOX Aragón

Al llamar al jefe de comunicación de VOX Aragón, este se desentiende: "No nos consta quién es esta persona, no sé quién es", asegura. Sin embargo, el reportero de Cuatro tiene toda la información para que desde el partido la puedan ubicar: "Es la número 14 de VOX Teruel en las últimas elecciones municipales y suplente en la lista del Senado por VOX en la provincia de Teruel en las últimas elecciones generales", le detalla Pérez.

Dicho esto, desde el partido declaran que "realmente no es una persona que tenga una relevancia para hablar en nombre de VOX ni hacer esas declaraciones que serían a título absolutamente personal", y aunque el encargado del gabinete de comunicación no ha visto las imágenes, tacha este suceso como "una escena ridícula" de una persona que "fue candidata en un determinado momento". ¿Quedará fuera de las listas por estas amenazas de muerte? Desde VOX no responden a este asunto y se ciñen a decir lo siguiente: "Eso ya son suposiciones que quedan fuera de esta conversación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se ha montado esta historia que me parece ridícula, no hay más".

Guitarte también responde a los hechos

Risto y la entrevista a Tomás Guitarte, en 'Todo es mentira'

Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, también ha querido dar su opinión sobre lo sucedido con Noemí Cruz. "Hay que rebajar la tensión y el enfrentamiento porque no podemos juzgar la opción de un grupo político o de una ciudadanía por la opción muy personal de esa persona", declara quitándole cierta culpa al partido en general y niega las palabras de la afiliada de VOX en las que dice que toda la provincia está en contra de las medidas de Guitarte.

"Aquí en Teruel no hay ningún tipo de crispación. Nos llevamos muy bien con todo el mundo y hablamos a diario con mucha gente de VOX", asegura Guitarte, añadiendo que "en Teruel percibimos un apoyo mayoritario a la opción que hemos defendido. Ya mostramos esta opción en campaña electoral, que defenderíamos la gobernabilidad del país".