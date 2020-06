'Sálvame' destapa lo que pasó después de la bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

'Sálvame' ha abierto su programa este lunes 22 de junio analizando la bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, que acabó con el presentador abandonado el plató de 'Sábado deluxe' muy contrariado después de que la entrevistada diese a entender que él no había sufrido tanto las consecuencias de la crisis del coronavirus. Dos días después, parece que presentador y colaboradora ya han acercado posturas.

Kiko Matamoros y Gema López

Según el director de 'Sálvame', David Valldeperas, Jorge Javier Vázquez envió un mensaje a la colaboradora este fin de semana. Un dato que confirmaron colaboradores como Anabel Pantoja, quien además explicó que Belén había pasado dos días "muy disgustada" tras la discusión con su compañero. Después de que la "princesa del pueblo" dejase en duda su presencia en 'Sálvame' a corto plazo, el programa ha confirmado que ambos se reencontrarán en el plató el martes 23 de junio.

Los colaboradores se mojan

Como era de esperar, el análisis de la discusión dio lugar a todo tipo de opiniones. Gema López criticó enérgicamente la postura de Jorge Javier Vázquez: "A mí no me gustó que se fuera, porque creo que tiene mano izquierda y profesionalidad para lidiar con eso", aseguró la tertuliana. En su opinión, Jorge Javier trató con desdén a la entrevistada. "Ningunea a Belén con lo de los chorbos y con lo de Cayetana. Prefiero que me rebatas con argumentos a que me hagas pequeñita", denunció López.

Al contrario, Kiko Matamoros vio acertado el comportamiento del presentador porque "si se queda, hubiera podido ir a más". Según Matamoros, "se está vendiendo como un enfrentamiento político y no es eso. Jorge salta cuando Belén le atribuye una falta de cercanía y empatía con las víctimas. Él estaba de cachondeo y de buen humor y no entró a calificar su discurso", afirmó antes de soltar una pulla a Gema López: "Vamos a enseñarle ahora a hacer televisión a Jorge Javier".

Anabel Pantoja ha lamentado la tristeza de Belén Esteban tras el altercado: "Se quedó humillada sin saber qué hacer". Confiando en una pronta reconciliación, achacó al enfrentamiento a la confianza: "Los dos han chocado al haber mucha confianza, Belén haciendo el discurso y él diciendo lo de los chorbos".

Antonio Montero respaldó el discurso de Belén, argumentando que representa "a mucha gente" con sus palabras sobre el sufrimiento durante la pandemia, mientras que Miguel Frigenti alabó la sinceridad de la de Paracuellos, a la vez que empatizaba con Jorge Javier por el clima de crispación política: "Se me partió al lama viendo a Belén llorar, creo que Jorge no se debería haber ido, pero lo entiendo porque soportar las críticas es como una olla a presión".