Esty Quesada se encuentra en el centro de la polémica con Vox. El partido liderado por Santiago Abascal anunció que iba a emprender acciones legales contra la influencer por sus palabras en "La fábrica", el programa dirigido y presentado por Gabriel Rufián. Finalmente, la formación política ha cumplido con su amenaza y le ha interpuesto una querella por delito de odio y apología.

Esty Quesada (Soy Una Pringada), denunciada por Vox

Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, se encargaba de anunciarlo en un vídeo publicado en las redes sociales del partido: "Entendemos que constituye un claro delito de odio porque identifica a los simpatizantes, miembros y afiliados de Vox como personas merecedoras del ejercicio de la extrema violencia contra ellos. Esta legitimación de la violencia es el fundamento de nuestra querella".

Además, Vox asegura que la entrevista de Soy Una Pringada fue el desencadenante de una pintada que Antonio López, diputado del parlamento de Cataluña, sufrió en su casa "con una clara amenaza de muerte: un dibujo de un ahorcado", señala la nota de prensa. Por otro lado, piden analizar la trascendencia de la actitud de Rufián por "dar soporte a la difusión de un claro y evidente delito de odio". Para ello, han pedido la declaración de Esty Quesada y del político de ERC.

Esty Quesada ya se disculpó

Después de la trascendencia que tuvieron sus declaraciones, en donde afirmaba que "matar. ¿Está mal matar? Sí. A veces, no. Es que veo que, o matamos, o nos matan a nosotros", en relación a Vox, la guionista se disculpó públicamente por lo que había dicho. "Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor, pero quizás esta situación no lo requería", comentó. "Todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos al colecto LGTB (al que pertenezco). No he querido compartir la entrevista y he estado callada para no hacer más leña y entrar en debates de interpretación. Por eso, pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido".