Warner prepara una película de 'Juego de Tronos' para expandir la saga en los cines

'Juego de Tronos' hizo historia en HBO al convertirse en el mayor fenómeno de la cadena de 'Los Soprano' y, tras un polémico cierre y algunos pasos inciertos, logró prorrogar su triunfo con 'La Casa del Dragón'. La precuela centrada en los Targaryen, que ya está preparando su tercera temporada, abrió de par en par las puertas de la expansión de este universo fantástico, y el siguiente proyecto en cruzar el umbral en 2025 será 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante'. Sin embargo, esta otra precuela no será la última en llegar a nuestras pantallas.

Por el momento, no se han confirmado más spin-offs de manera oficial, mientras que otros, como el centrado en Jon Snow sí se han descartado. No obstante,. De hecho, en agosto de 2024 el mismísimo George R.R. Martin aseguró que todavía había siete escisiones en marcha, cuatro de ellas animadas y las tres restantes de acción real., como ha informado dos meses después The Hollywood Reporter.

Según informa el medio estadounidense, Warner Bros. está desarrollando al menos una película ambientada en el universo fantástico de Martin. En cualquier caso, el proyecto se encuentra en un estado embrionario, por lo que no hay que esperarlo para el futuro cercano. Tanto es así que todavía no ha fichado al guionista que se haga cargo de sus avances creativos, y mucho menos a un director o al elenco. Aun así, la multinacional estaría muy interesada en llevar los relatos de Poniente a la gran pantalla.

¿Será la Conquista?

Debido a la escasa información que se conoce sobre el proyecto, por ahora no se ha compartido en qué época tendría lugar. Sin embargo, si echamos la vista atrás podríamos resolver la incógnita. En abril de 2023, Variety adelantó que HBO estaba valorando sacar adelante un spin-off acerca de la Conquista de Aegon, el cual cobró aún más fuerza en febrero de este año al reclutar al guionista de 'The Batman II'. En aquel momento, se indicaba que entre los planes de Warner y HBO podría estar arrancar el proyecto con una película para después desplegar toda la historia a través de una serie.