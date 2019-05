Anna Kendrick protagonizará la comedia 'Love Life', una antología de la futura plataforma de WarnerMedia

Anna Kendrick prepara su salto a la pequeña pantalla. La futura plataforma de streaming de WarnerMedia ha encargado la antología 'Love Life', una comedia romántica producida por Paul Feig ("Bridesmaids") cuya primera temporada contará con la actriz de "Dando la nota" como una de sus protagonistas principales.

Anna Kendrick

'Love Life' mostrará en sus diez episodios el viaje del primer y el último amor, y cómo las personas que nos acompañan en el camino nos convierten en quienes somos cuando finalmente terminamos encontrando a alguien con quien pasar el resto de la vida. Cada temporada tendrá un protagonista diferente y cada episodio seguirá la historia de una de las relaciones.

Kendrick protagonizará la primera temporada y será productora ejecutiva junto a su creador, Sam Boyd ("In a Relationship"), que también dirigirá el piloto. La serie proviene de Feigco Entertainment, la productora de Feig, y es fruto del acuerdo del guionista, productor y director con Lionsgate TV.

'Love Life' supondrá el debut de Kendrick en televisión con un papel regular después de que la actriz de "Up in the Air" haya rechazado ofertas televisivas durante años, y su reencuentro con Feig, que la dirigió en "Un pequeño favor".

Sin detalles de la nueva plataforma

Está previsto que el servicio de streaming de WarnerMedia sea lanzado en el cuarto trimestre de este año. La plataforma, supervisada por Bob Greenblatt y Kevin Reilly, contará con contenido de HBO y de toda la plataforma de WarnerMedia que incluye canales como TNT, TBS y TruTV. Sin embargo, para ver sus series originales habrá que esperar hasta 2020. Además de 'Love Life', la plataforma tiene en marcha una serie de animación precuela de "Los Gremlins".

Lionsgate TV, por su parte, continúa aumentando su lista de series originales, que también incluye la temporada final de 'Orange Is the New Black' y 'Queridos blancos' de Netflix, 'Zoey's Extraordinary Playlist' de NBC y 'Greenleaf' de OWN.