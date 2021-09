'Got Talent España' estrenó su séptima edición en Telecinco la noche del viernes 10 de septiembre, con una entrega en la que Dani Martínez fue el encargado de otorgar el primer Pase de Oro de la temporada. El humorista se decantó por entregar dicho privilegio a Wesley Williams, un joven estadounidense que dejó a todos boquiabiertos con su actuación acrobática sobre distintos monociclos.

Wesley Williams se sube a un monociclo de siete metros, con los ojos vendados, en 'Got Talent'

"Voy a hacer algo muy peligro que no se ha visto antes", adelantaba el acróbata, antes de saltar al escenario, al que salió directamente con un monociclo algo elevado, sin presentación previa. A lo largo de su performance, Williams se subió a unas escaleras sin bajar del vehículo, tras lo cual mostró su habilidad sobre un monociclo asimétrico, lo que complicaba el equilibrio. Dos movimientos por parte del estadounidense que no se quedaron ahí: acabó subido sobre un monociclo de siete metros de altura con el que circuló sobre el escenario, para después ponerse una venda en los ojos y hacer lo mismo, guiado por la voz de Edurne.

El acróbata dejó así a los presentes totalmente anonadados, hasta el punto de que Risto Mejide mostró el sudor que había impregnado sus manos por la tensión que le había generado la actuación. "Es increíble lo que acabas de hacer, es una locura", manifestó Edurne, mientras que Dani Martínez confesó ser incapaz de "decir nada hasta que no hable Risto, porque es la primera vez en tres años que estoy en 'Got Talent', que he visto que le sudan las manos". "Ha bajado de frente las escaleras, cosa que no habíamos visto nunca. Y después ha salido con un monociclo asimétrico. Lo digo en serio: nunca lo he pasado tan mal en una actuación en 'Got Talent'", reconoció el aludido.

Wesley Williams se ha subido a un monociclo de siete metros con los ojos vendados y @Edurnity le ha dirigido. NO TENGO PALABRAS



???? #GotTalent1 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/m2oY9PRJkd — Got Talent España (@GotTalentES) September 10, 2021

"Puedo subir más alto"

"¿Subes más alto que eso?", preguntó entonces Mejide a Williams. "Sí, puedo subir más alto para vosotros", respondió el concursante, de inmediato. "¿Queréis nueve metros? No hay problema. Subo más salto y con camisa de fuerza", prometió el estadounidense, sorprendiendo a los presentes una vez más. "Nos ha traído el aperitivo de lo que tiene", comentó Martínez, fuera de sí, mientras que Mejide señaló que "eres demasiado para nosotros". "Me has desmontado. Estaba como lo vería en casa, disfrutando, viendo todo el riesgo", soltó entonces el humorista.

Martínez subrayó el hecho de que no había visto "ni un fallo, mucho control todo el rato. Pero, sobre todo, yo quiero volver a ver sudar a Risto", justo antes de pulsar el botón de Oro ante un agradecido y emocionado Williams. "Esta oportunidad significa mucho para mí, porque he pasado un año soñando con volver a los escenarios y en ese tiempo no tenía trabajo, tuve que trabajar en otras cosas y son momentos como este los que hacen que valga la pena seguir haciendo lo que hago", declaró el acróbata, con lágrimas en los ojos, recibiendo lo que Mejide calificó como un "botonazo".