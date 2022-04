Will Smith abandona la Academia de Hollywood tras su bofetón a Chris Rock en los Oscar 2022

Después de que Chris Rock se pronunciara tras lo sucedido en la gala de los Oscar 2022 con Will Smith, la Academia de Hollywood abrió un expediente disciplinario al actor de "El método Williams" para ver qué medidas tomaban al respecto. La organización había dado 15 días al actor para que respondiera por escrito a esa investigación por violación de las normas de conducta.

Will Smith en 'El hormiguero'

Esa respuesta de Will Smith ha llegado. El actor transmitió en un comunicado su decisión de dejar de formar parte de la Academia y afirma también que aceptará más consecuencias si se lo considera necesario. Por su parte, los organizadores de los premios informarán el 18 de abril de cuál será la decisión final que tomen.

En esta nota transmitida a la prensa, Smith se mostraba visiblemente arrepentido de sus actos: "Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y de ser celebrados por su extraordinario trabajo. (...) El cambio necesita tiempo y estoy comprometido a trabajar para asegurarme de que nunca más la violencia se imponga a la razón", explicó el actor.

Crisis interna en la Academia

La Academia de los Oscar sufrió muchas críticas por no tomar medidas al momento de lo acontecido, pero además se ha abierto una crisis entre sus organizadores. El presidente de la Academia, David Rubin, y la consejera delegada, Dawn Hudson, tuvieron una charla con Smith a través de videollamada por lo ocurrido. Esta conversación que ambos miembros tuvieron con el actor no fue contada al resto de compañeros en la reunión de urgencia que se celebró para tratar el tema, lo que molestó a alguno de los organizadores y levantó ampollas internas.

¿Qué supone?

El hecho de que Will Smith abandone la Academia de Hollywood supone que no va a poder votar en los Oscar, pero no afecta al premio que recibió a Mejor Actor en la edición 94º de los Oscar, ni tampoco afectará a futuras posibles nominaciones por su trabajo como actor.