'Las tres puertas' recibió la noche del miércoles 30 de marzo a Ana Milán quien, además de deshacerse en elogios hacia Pilar Bardem, a la que había acompañado durante cuatro años en el teatro, también se pronunció sobre el altercado protagonizado por Will Smith y Chris Rock en la gala de los Oscar. La actriz, de hecho, no dudó en mostrarse muy crítica tanto con la bofetada del intérprete como con el chiste del humorista, al igual que manifestó su opinión sobre dónde estaban los límites del humor.

La mención de la difunta Bardem condujo a Milán y a María Casado a hablar de lo sucedido en la fiesta del cine estadounidense, algo que la propia invitada había podido ver en directo, momento en el que la presentadora le planteó si "tiene que tener límites el humor". "Tiene que tener límites la sensibilidad. Si me haces una broma y ves que no me río, recula. No te puedes reír de alguien que está enfermo; tampoco te puedes levantar y darle un bofetón a nadie, porque entonces, pierdes", opinó Milán, tras lo cual confesó que "me parece que no estuvieron acertados".

"También te digo que me habría gustado mucho más que ella se levantara y dijera: 'disculpe, señor, no se puede reír usted de que yo haya perdido el pelo'", reconoció la actriz. Asimismo, la valenciana apuntó al hecho de que, paradójicamente, Rock había producido en 2009 "un documental que se llamaba 'Good Hair', que hablaba de la importancia del pelo para las mujeres negras". "Es un tema especialmente doloroso", valoró Milán, después de reflexionar sobre el hecho de que era más probable que casi cualquier mujer podía haber besado a un hombre calvo, pero no ocurría lo mismo al contrario, dada la importancia del cabello para las mujeres.

"Nunca voy a apoyar ningún tipo de violencia"

"Hacer un chiste sobre el físico no me parece fácil, a mí me costaría hacerlo. ¡Qué horror hacer un chiste del físico de alguien!", confesó además la invitada, para después apuntar que "existen muchos tipos de violencia: está la verbal, que la usó Chris Rock; y la física, la usó Will Smith". "Nunca voy a apoyar ningún tipo de violencia, porque si quieres llamar a alguien la atención, te levantas y se la llamas. Y ella podía haberse protegido perfectamente sola, no necesitamos a nadie que nos proteja", defendió Milán, para después matizar que "a veces da gustito, pero me parece que proteger también es no dejarte en evidencia, no hacer un escándalo que te expone".