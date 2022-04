'El hormiguero' recibía al actual número 9 del mundo del tenis. Nada más y nada menos que Carlos Alcaraz, el joven murciano de 18 años que está revolucionando las pistas. El tenista visitaba el programa de 7 y acción después de ganar el Torneo Conde de Godó celebrado en Barcelona.

Carlos Alcaraz, en 'El hormiguero'

El tenista se lo puso muy fácil a Pablo Motos, al que contestó todas y cada una de sus preguntas y siguió sus bromas. Alcaraz habló sobre cómo fue su adolescencia, ya que a los 15 años ingresó en la academia de Juan Carlos Ferrero. "¿Has perdido muchas cosas de tu adolescencia? Las cosas normales de un chaval que tiene el primera amor, etc.", le preguntaba el presentador.

"No, no. No he perdido nada de eso para nada. Obviamente el salir de fiesta sí que lo he perdido porque no he podido salir tanto de fiesta como mis amigos, pero por todo lo demás no he perdido nada. Es más, cuando voy a casa, cuando voy a mi pueblo, olvido que soy jugador de tenis y soy un chico normal y corriente", reconocía. Además, Alcaraz confesó que se ha "emborrachado alguna vez": "He estado contentillo. Cuando salgo suelo beber ginebra limón", decía entre risas.

El deportista recordó cómo era el Carlos Alcaraz que empezó profesionalmente en el tenis con 15 años. "Era bastante complicado. Era y soy bastante cabezón, pero antes no entraba en razón, con lo cual eran peleas constantes. Me faltaban muchísimas cosas, era superdesordenado, que lo sigo siendo pero menos, me cabreaba, no controlaba bien las emociones, la cabeza no me iba muy para allá...", se sinceró.

La relación con sus padres

Pese a ser ya una gran promesa del tenis, Carlos Alcaraz continúa con los pies en la tierra. "Con 18 años, ¿tú le tienes que pedir dinero a tus padres si te quieres comprar un capricho?", le preguntaba Motos. "Sí, obviamente. Mis padres me llevan el tema del dinero. Depende del capricho que sea, pequeños no les pido permiso (...). Pero para un coche bueno sí, que todavía estoy luchándolo", afirmaba.

Además, reconoció que mientras su padre es más duro en cuestiones de dinero, su madre lo es más a la hora de gestionar sus salidas con los amigos. "No tengo hora como tal, pero siempre me dicen: 'No llegues tarde'. Si no, problemas", reconoció Alcaraz.