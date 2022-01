Secuoya Studios y Pantaya, junto a William Levy Entertainment, han anunciado la producción de 'Montecristo'. La ficción, basada en el clásico de Alejandro Dumas, está ambientada en La Habana, Miami y Madrid. El estudio de contenidos y la plataforma de streaming estadounidense dirigida a hispanohablantes ya trabajan en la preproducción del proyecto, que comenzará su rodaje en 2022.

William Levy, en 'Café con aroma de mujer'

La ficción cuenta con un reconocido elenco, entre los que se encuentra William Levy, que interpreta al protagonista. El thriller está integrado por seis episodios, dirigidos por Alberto Ruiz-Rojo ('Caronte'). El propio Levy se encarga de la producción ejecutiva junto a su socio Jeff Goldberg y Secuoya Studios y Sergio Pizzolante. Por su parte, Lidia Fraga y Jacobo Díaz son los responsables del guion.

"'Montecristo' es nuestra nueva serie clásica premium modernizada. Esta historia de venganza y pasión tiene personajes inolvidables en su núcleo y la nueva versión de esta historia atemporal está brillantemente concebida. Sentimos que no hay mejor asociación para servir la venganza con frialdad", ha asegurado el jefe de Contenido de Pantaya, Mario Almeida.

Así es 'Montecristo'

William Levy interpreta a Alejandro Montecristo, una misterioso personaje que revoluciona a la sociedad, en especial a la élite, puesto que se desconoce su pasado y el origen de su fortuna. Se trata del fundador de una empresa tecnológica que ha despertado el interés de muchos, entre ellos el del empresario Fernando Álvarez Mondego, que quiere comprar la empresa Montecristo.

Sin embargo, este no sabe que, en realidad, conoció a Montecristo hace décadas. "Me he sentido atraído por la historia del Conde de Montecristo desde mi juventud. Es un personaje misterioso en su búsqueda de justicia y venganza, temas poderosos con relevancia universal", declaraba Levy sobre este proyecto que se suma a sus últimos éxitos como 'Café con aroma de mujer'.