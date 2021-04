Es el formato que ha revolucionado la televisión (y la visibilidad del arte y la cultura LGTBI) durante los últimos años. 'RuPaul's Drag Race' veía la luz un 2 de febrero de 2009, hace ya más de una década, con el comienzo de la emisión en la cadena LogoTV de su primera edición. Poco después, el proyecto comenzaba a crecer, pasando a contar con mayores medios, mayor presupuesto, e incluso cambiar de cadena a VH1 para acabar ganándose a un público prácticamente mayoritario. El talent show de drag queens presentado y producido por RuPaul no solo ha conquistado al mundo: ha creado su propio universo. Universo que se aloja, prácticamente en su totalidad, en su propia plataforma de streaming: WOW Presents Plus.

Interfaz de WOW Presents plus

WOW Presents Plus se presentaba en 2018 como la única plataforma de streaming oficial del contenido creado por World of Wonder (la productora de 'RuPaul's Drag Race') con motivo de aprovechar el éxito generado por el conocido talent show, que, a pocos años de nacimiento, ya comenzó a contar con sus primeros spin-offs.

Uno de los primeros programas derivados del universo 'Drag Race' que vería la luz sería 'RuPaul's Drag U', un programa (también presentado por RuPaul) en el que un grupo de exparticipantes del talent tendrían como objetivo transformar a personas anónimas en glamourosas drag queens, para así enseñar la transformación externa e interna que pueden darse a través del arte del drag. Aunque solo duraría dos temporadas, no sería, ni de lejos, el único spin-off del formato.

Pronto, comenzarían a llegar otras versiones del programa, como sus ediciones 'All Stars', en la que exconcursantes volvían para vivir una segunda oportunidad de ganar el ansiado título de superestrella drag (y los 100.000 dólares de premio). Más tarde, y con el éxito global, comenzarían a llegar las versiones internacionales: 'RuPaul's Drag Race UK', 'Drag Race Thailand', 'Drag Race Holland', 'Drag Race Down Under' (la versión de Australia y Nueva Zelanda) y, próximamente, 'Drag Race España'. Todas estas versiones pueden encontrarse en WOW Presents Plus (aunque, desde España, la única forma de ver nuestra versión será a través de Atresplayer Premium; solo estará en la plataforma estadounidense para el resto de países).

Parte de la interfaz de WOW Presents Plus

Programas complementarios a 'Drag Race'

El universo 'Drag Race' se extiende mucho más allá de los límites del propio reality y talent show y sus distintas versiones. WOW Presents Plus presenta un catálogo que se completa con contenidos complementarios, que hacen alusión al programa y cuentan, generalmente, con las más conocidas de sus exparticipantes. Es el caso, por ejemplo, de 'RuPaul's Drag Race Fashion Photo Ruview', un programa en el que las exconcursantes Raja y Raven valoran y puntúan los modelitos, maquillaje y peinados de las reinas participantes en el programa.

Sin necesidad de depender de la emisión del talent en sí, otros programas creados para exconcursantes del formato pueden encontrarse en la plataforma. Probablemente, el más popular sea 'UNHhhh', presentado por las populares Katya y Trixie Mattel, y que, en YouTube, acumula cientos de millones de visitas entre todas sus emisiones. Otros, como 'Besties for cash' (en el que dos artistas tratan de probar cuánto se conocen entre ellas), completan esta sección del catálogo que cuenta con innumerables opciones.

Concursantes de 'RuPaul's Drag Race 13'

Reality shows, documentales y hasta dibujos animados

Durante los últimos meses, WOW Presents Plus ha presentado nuevos proyectos que rompían con lo visto hasta el momento en la plataforma. Uno de ellos es 'Werq the world', una docuserie que sigue las vivencias de varias exparticipantes del universo 'Drag Race' en la gira del mismo nombre, que las lleva a actuar por escenarios de todo el mundo ante miles de personas. Otro de los contenidos más novedosos se materializa con 'Drag Tots', una serie de dibujos animados centrada en las aventuras de unas "drag queens bebés", dobladas, como no podría ser de otra manera, por exconcursantes del programa original.

Contenidos presentes en WOW Presents Plus

Mucho más allá del mundo 'Drag Race'

Al contrario de lo que mucha gente suele pensar, WOW Presents Plus no solo ofrece contenidos que mantienen relación con el universo 'Drag Race'. La plataforma mantiene su compromiso con la visibilidad y la cultura queer, poniendo a disposición del espectador un amplio catálogo de documentales de producción propia que tratan de reflejar realidades subversivas que los medios de comunicación masivos, en muchas ocasiones, olvidan.

Quizá el documental más conocido de la plataforma sea 'Becoming Chaz', que sigue la vida de Chaz Bono (el hijo de la histórica cantante Cher) y sus experiencias con respecto a su transición (Bono es un hombre trans). Otros documentales y docuseries sobre arte, danza, personajes históricos y diversidad queer se alojan en esta plataforma que ofrece, además de puro entretenimiento, una amplia variedad de contenido cultural.