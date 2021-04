Atresplayer Premium sigue con su andadura en la producción de contenidos de ficción, documental y entretenimiento. Después de poco más de un año desde su lanzamiento, Atresmedia hace balance de cómo han evolucionado y presentan los contenidos que llegarán próximamente y en los que están trabajando, entre los que se encuentran novedades como 'La edad de la ira' o el esperado estreno de 'Drag Race España'.

Ana Milán, Jesús Mosquera y Luis Fernández "Perla" en la rueda de prensa de Atresplayer Premium

"Estamos por encima de los 400 mil suscriptores", desvelaba José Antonio Antón, director adjunto de contenidos de Atresmedia. "Estamos con unos proyectos que no nos están sorprendiendo porque sabíamos que eran muy grandes, pero que están llegando muy lejos". Y es que 'Veneno' ya ha abierto las puertas de la plataforma en todo el mundo: "'Veneno' ha sido un contenido que marca lo que quiere ser Atresplayer".

"Desde hace 25 años, en Atresmedia hemos tenido muy claro una vocación global fuera de nuestras fronteras con proyectos como 'La Casa de Papel' y 'Veneno'. Se puede acceder en cualquier parte del mundo, los contenidos no son exactos porque hay derechos, pero en un año hemos crecido un 70% de suscriptores en la plataforma a nivel internacional", contaba Antón.

'Drag Race España'

Supremme de Luxe, presentadora de 'Drag Race España'

El primero de los proyectos presentados en la rueda de prensa ha sido 'Drag Race España', "el primer formato de entretenimiento que estábamos buscando para Atresplayer Premium", explicaba Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia. "Quiero destacar, aparte del elenco y el talento que hay, la calidad del casting. Hay 10 reinas que van a sorprender por su humanidad, por su talento. Nos ha sorprendido la capacidad y la creatividad y el sentido del humor", contaba, asegurando que va a estar "a la altura de muchas versiones internaciones".

Supremme de Luxe, su presentadora, ha explicado que el rodaje ha sido muy intenso, pero que se encuentra muy ilusionada al ver el entusiasmo de la gente y el revuelo que se está formando en redes sociales. Eso sí, ella no conoce la fecha de estreno, que llegará muy pronto. "Del casting de las participantes me enteré porque vi los micrófonos con los nombres, pero no me cuentan nada. Cada vez que veo el muy pronto me dan ganas de unirme a los haters para deciros de todo", bromeaba.

'La novia gitana'

Uno de los proyectos de ficción de estreno que está preparando el grupo es 'La novia gitana', la adaptación de la novela de Carmen Mola. Se trata de una producción de género policíaco de Atresmedia en colaboración con Diagonal TV y Viacom CBS y que cuenta con Paco Cabezas al frente. "Me recordó a cómo me enganchó "El silencio de los corderos". Tiene un Madrid callejero y oscuro y además está el mundo gitano, que quiero representarlo porque me parece muy importante no solo para Atresplayer Premium, también para el mundo", contaba el director a través de un vídeo.

'La ruta'

Atresmedia nos quiere llevar de viaje al Valencia del bakalao y las fiestas. A través de 'La ruta', proyecto creado por Borja Soler y Roberto Martínez y producido en colaboración con Caballo Films, la productora de Rodrigo Sorogoyen, buscan arrojar luz a un movimiento contracultural que va más allá de las fiestas en los aparcamientos de las discotecas. Pese a que todavía se encuentra en un proceso previo, Martínez ha adelantado que lo contarán a través de un grupo de amigos y su primera experiencia en la discoteca Barraca.

'Cardo'

Ana Rujas, cocreadora de 'Cardo'

Buendía Estudios y Suma Latina Producciones se unen de nuevo para dar forma a 'Cardo', la ficción creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda que todavía se encuentra en fase de preproducción. "Vamos a intentar contar un poco nuestras experiencias y nuestra manera de enfrentarnos al mundo a través de los ojos de María, una chica que al llegar a los 30 años no se encuentra capacitada para hacer lo que el mundo le pide", explicaba Rujas.

"Habla de nuestra generación, de nuestras amigas y amigos, del vacío existencial que intentamos solventar con excesos y experiencias trepidantes, pero que en el fondo nos falta parar y mirarnos a nosotras mismas", aportaba Costafreda. Montse García, directora de ficción de Atresmedia, ha asegurado que "los guiones son poesía pura". "Nos hemos atrevido a contarlo de una manera muy honesta. Queremos contarlo de una forma muy punki y sin juzgarnos mucho porque ya nos han juzgado durante toda la vida", añadía Ana Rujas.

'La edad de la ira'

'La edad de la ira' es el único proyecto de ficción anunciado en la rueda de prensa que se desconocía. Con Jesús Rodrigo a la cabeza, director de series como 'Vis a vis', Atresmedia y The Mediapro Studio adaptarán la novela finalista del Premio Nadal 2010 que trata de poner sobre la mesa problemáticas relacionadas con la educación tanto a nivel escolar como familiar.

'Dos años y un día'

Arturo Valls produce y protagoniza 'Dos años y un día', uno de los próximos proyectos dirigidos para Atresplayer Premium. A través de la figura de Carlos, un presentador de éxito con una trayectoria de 12 años en un famoso concurso, nos introducimos en una sitcom carcelaria a raíz de que haya sido condenado por un juez devoto por haber realizado una broma ofensiva contra la religión en un pregón en un pueblo de Andalucía. "No vamos a hablar sobre los límites del humor, es la excusa para ver cómo gestiona su vida y su bajada a los infiernos. Cómo se lleva con los presos con los que forma un grupo de teatro, con la directora a la que conoce porque concursó en su programa...", adelantaba el conductor de '¡Ahora caigo!'.

'Los protegidos. El regreso'

Una de las ficciones más esperadas es el regreso de 'Los protegidos', continuando la historia de estos jóvenes con superpoderes que ya han crecido. "Mantenemos el espíritu original, pero la serie la elevamos porque hay unos efectos digitales mucho mejores", explicaba Montse García. "Me hace ilusión que esté Gracia Olayo con ese personaje de Rosa Ruano, que es la que da el toque de comedia a los dramas", aportaba Ana Fernández.

'Toy Boy'

Jesús Mosquera, protagonista de 'Toy Boy'

Después de su gran éxito con su emisión en Netflix, Atresplayer Premium traerá la segunda temporada de 'Toy Boy', que cuenta con Álex González como uno de sus grandes fichajes. "Marbella es un escenario extraordinario con lujo y pasión. Teníamos muchas ganas de hacer algo un poquito más grande y ahora tenemos una serie más visual con más exteriores y con un diseño de producción mucho mejor", compartía la directora de ficción. Jesús Mosquera explicaba que se encuentran en el ecuador del rodaje y que "vamos a ver la parte que no brilla tanto de los strippers", ya que "estamos acostumbrados a ver los bailes y los movimientos, pero debajo cada uno tiene su corazoncito".

'#Luimelia'

'#Luimelia' ya ha comenzado el rodaje de su cuarta temporada, que cuenta con varios fichajes y la amplitud de su duración, que pasa de los 10 minutos a los 30. "Va a sorprender mucho porque además de que está quedando muy linda, hemos tenido más tiempo y tenemos más calma, con personajes más terrenales y más cotidianos", desvelaba Paula Usero. "Lo que más destacaría del universo fandom es la cantidad de países que han querido acoger la serie desde fuera. No solo perfiles, sino plataformas".

'ByAnaMilán'

Ana Milán en una escena de 'ByAnaMilán'

Después de la buena acogida de 'ByAnaMilán', la segunda temporada ya ha comenzado con sus grabaciones. "Hace una década, la ficción en este país trataba de mostrar lo bonito de la vida y ahora nos atrevemos a mostrar lo que pica, lo que escuece, lo que no es tan políticamente correcto, lo que no nos endiosa... Y 'ByAnaMilán' no iba a ser menos", relataba Ana Milán.

'Pongamos que hablo de...'

Otro de los géneros que toca Atresplayer Premium es el documental. A través de 'Pongamos que hablo de...', se repasan varias de las figuras más destacadas siguiendo los relatos de personas cercanas a ella. Iñaki López ha adelantado que están preparando entregas sobre Roberto Carlos, Dulceida y El Barrio, entre otros, y que le gustaría que en un futuro también se hiciera sobre políticos: "Los políticos prefieren trabajar en la sombra, no en los focos".

Otros proyectos de Atresplayer Premium

José Antonio Antón ha analizado cómo está siendo el funcionamiento de 'Love Island España' una semana después de que se estrenara: "Los datos son muy, muy buenos. ITV ya nos avisó y hemos visto que la repercusión en la plataforma está funcionando increíble". Además, Carmen Ferreiro ha añadido que se encuentran contentos con cómo va el programa desde el punto de tramas y contenidos.

Por otro lado, Antón ha explicado las razones por las que suelen optar por un estreno semanal y no de maratón: "No es por venir de una cadena convencional, sino porque no tenemos un gran contenido de proyectos". Además, afirma que con la experiencia de 'Veneno' fueron testigos de cómo permitía que "ese degustar de la serie se disfrutara más". En suma, afirman que siguen abiertos a la posibilidad de nuevas temporadas de 'Veneno' o 'FoQ: El reencuentro', pero que no hay novedades, y que 'Los hombres de Paco' se preestrenará en Atresplayer Premium antes que en Antena 3.