Wyoming, sorprendido al ver a Aznar con el pelo rubio: "Ha confundido el champú con gel hidroalcohólico"

La gestión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tratando de frenar los contagios del coronavirus está siendo muy criticada por algunos pero también aplaudida por otros. Uno de estos últimos es el expresidente José María Aznar, que ha defendido a su compañera de partido y ha criticado a Pedro Sánchez y el ejecutivo central por su forma de tratar de que la pandemia siga sumando contagios.

Wyoming, en 'El intermedio', reaccionando al nuevo look de Aznar

Aznar afirma que el Gobierno de España tiene una "obsesión" por controlar Madrid: "Mandar el mensaje al mundo de que Madrid es una ciudad prácticamente apestada en la que no se debe vivir, ni estar. ni pisar es un error muy grande. Dar la sensación de que existe una obsesión por el control político de Madrid, más allá de las decisiones de los ciudadanos, me parece un error francamente grave", expresa en Nueva Economía Forum y ha recogido 'El intermedio' en su edición del martes 6 de octubre.

Al escuchar estas palabras, El Gran Wyoming canturreó la canción "I'll be there for you", el tema principal de 'Friends', haciendo un guiño a la amistad que tienen Aznar y Ayuso. Acto seguido, el presentador comentó las palabras del expresidente con un tono irónico: "Tiene toda la razón, no se puede dar la imagen de que Madrid es una ciudad apestada. Aunque también es verdad que durante la primera ola de coronavirus, él se fue con su mujer a Marbella y nos dejó aquí solitos. Pero eso no es por su culpa; tal y como está la ocupación no iba a dejar su segunda residencia vacía".

Reflejos dorados en el pelo

Después de este comentario de El Gran Wyoming respecto a las palabras de Aznar, quiso reflexionar sobre otro asunto que le había llamado la atención del vídeo del expresidente. Continuando con el asunto de que se fue a Marbella y observando su nuevo look con el pelo rubio, comentó: "Además le ha venido fenomenal, mirad qué reflejos dorados le han salido de tomar el sol. Eso, o ha confundido el champú con gel hidroalcohólico".