'El intermedio' ha empezado la semana dando una sorpresa inesperada. Dani Mateo apareció la noche del 28 de marzo como nuevo presentador del formato, sustituyendo a El Gran Wyoming. Al comienzo de la emisión, Mateo explicó qué era lo que le había pasado al mítico presentador: "Todo se debe a que el presentador de este programa, uno que se llama El Gran Wyoming, tiene Covid".

Dani Mateo y El Gran Wyoming en 'El intermedio'

El actual presentador de 'Zapeando' no pudo evitar ironizar sobre la situación en la que se encuentra su compañero: "La pandemia empezó hace dos años y el señorito coge Covid ahora. Lo deja todo para el último momento, es vago hasta para ponerse enfermo", explicaba entre las risas del público.

El programa de Globomedia hizo una conexión en directo con Wyoming desde su casa para ver cómo se encontraba. "Si quieres que te sea sincero, se está mejor en casa que aquí, [...] pero vamos me encuentro bien", expresaba el presentador. Tanto Mateo como Wyoming no pararon de sacar el lado sarcástico de la situación para darle un toque humorístico.

¿Cómo ha ocurrido el milagro?

Dani Mateo seguía con la broma, pero esta vez quería saber cómo se había contagiado Wyoming: "¿Cómo se ha producido el milagro? Porque tú hace años que no te acercas a nadie", comentaba Mateo. "Yo creo que esto ha sido por el móvil, alguien que me ha llamado y se ha equivocado. Te meten un microchip con la vacuna que va conectado al teléfono. Yo creo que me ha venido por ahí", explicaba Wyoming sin parar la mofa. Mateo quiso despedirse de él deseándole una pronto recuperación: "Sabes que todo el equipo te vamos a echar mucho de menos. Recupérate pronto".