Yiya ('Supervivientes 2020') se quita la peluca y deja sin palabras a Jorge Javier: "¡Tira el gato ese!"

'Supervivientes 2020' arrancaba este jueves 20 una nueva edición. El casting había dejado sorprendido a más de uno, ya que muchos de los participantes no tienen una larga carrera televisiva. Sin embargo, uno de esos rostros menos conocidos terminó siendo una de las protagonistas de la noche. Se trata de Yiya del Guillén, a quien vimos en 'Un príncipe para tres princesas' y que se ha autoproclamado como la persona que ha venido a "encabronar a la gente".

Yiya del Guillén, en 'Supervivientes'

En las fotos promocionales de la edición, el look de Yiya aparecía totalmente cambiado al del programa con el que la conocimos. Del pin up pasaba al estilo afro, lo que dejaba a la audiencia sorprendida. No obstante, más sorprendidos nos dejó en la Gala 1, tanto a los espectadores como al mismísimo Jorge Javier Vázquez, ya que destapó que lo que lleva es una peluca y que está completamente rapada.

Jorge Javier no se podía creer lo que estaba viendo. "¡Ah, pero qué es eso! Póntelo otra vez, póntelo", gritaba el presentador cuando la joven se quitó la peluca. Ella no podía parar de reírse: "¿Me encapoto otra vez?", expresaba entre risas. "Es igual, tira el gato ese", pedía finalmente Vázquez, en una cómica escena que terminó con José Antonio Avilés con la peluca puesta.

"Encabronar a gente"

En toda edición hay un villano o villana y parece que en esta será Yiya, algo que ha confesado ella misma. La joven se mostró con un carácter muy beligerante, sobre todo con Fani Carbajo y Rocío Flores. Con la segunda es con quien ha protagonizando los momentos más fuertes y a quien le ha dedicado las palabras más duras. "Cara de peída" o "cara de oler mierda" han sido algunas de las perlitas que han salido de su boca contra la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.