Yola Berrocal, más dura que nunca con Cristian Suescun: "Le has puesto los cuernos a tu novia"

'La casa fuerte' cerraba su paso por Telecinco con un debate final en el que terminaban de tratarse todos aquellos temas que habían quedado pendientes. Este es el caso de la relación que Yola Berrocal y Cristian Suescun han vivido dentro de la casa y que el hijo de Maite Galdeano se negaba a aceptar debido a que su novia Jessica lo esperaba fuera.

Yola Berrocal y Cristian Suescun en el debate final de 'La casa fuerte'

"En este programa he vivido al máximo y siento haber dudado en algún momento de las intenciones y los sentimientos de Yola", se disculpaba el concursante, quien le pedía que retomaran la amistad. Pero esto no hacía más que enfadar a la ganadora, quien no podía creer que todo eso lo hubiera hecho únicamente por amistad. "Por enésima vez te estoy diciendo que tú sí que me has dado un beso, le has puesto los cuernos a tu novia y para quedar bien me echas a mí todas las culpas".

El ambiente en plató no hacía más que caldearse, y es que Berrocal no dudaba en atacar a su compañero tras todo lo vivido dentro de 'La casa fuerte'. "Asúmelo porque eres un cobarde", le reprochaba. "Estaba muy influenciado por mi relación de fuera", se disculpaba Suescun, llevándose la negativa de la concursante a mantener una amistad fuera. "Me has demostrado que todo lo que pensaba yo es mentira. Tú no eres una persona de buen corazón, eres un falso y un cobarde. No quiero saber nada de ti porque eres tóxico", zanjaba ella.

Peligra la relación de Cristian Suescun y Jessica

Después de lo vivido todas estas semanas con Cristian, Yola se encontraba muy dolida ante todo lo que le rodea. Maite Galdeano se metía de por medio, comentando que no le parecía bien cómo estaba hablando a su hijo. "Después de cómo me has tratado en las galas, que he quedado como una basura. ¿Ahora qué pasa, Cristian? Que todo muy bonito me pides perdón. No se puede aplastar a una persona, humillarla y luego pedir perdón. Eso no lo voy a consentir", lo atacaba con dureza. "Estaba muy influenciado con mi relación con Jessica, muy rayado", se excusaba Suescun, quien acababa derrumbándose por "haberlo perdido todo".

La relación de Cristian Suescun con su novia no está pasando por su mejor momento a raíz de lo vivido en 'La casa fuerte'. "Prefiero darme un tiempo, no quiero dar pasos en falso", explicaba, asegurando que quería descansar durante un tiempo. "Estoy bastante fastidiado por todo, me voy a centrar en mí". El concursante, que argumentaba que llevaba varios días sin dormir, no quería hablar más del tema cuando Sonsoles Ónega le preguntaba.