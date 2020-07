Yola Berrocal y Leticia Sabater ganan 'La casa fuerte'

La primera edición del que posiblemente ha sido uno de los realitys más surrealistas de la historia de Telecinco ha llegado a su fin. Este domingo 19 de julio se ha emitido la gala final de 'La casa fuerte' en la que hemos vivido varios asaltos, expulsiones y pruebas que nos han llevado a un duelo final protagonizado por Oriana Marzoli, Iván González, Yola Berrocal y Leticia Sabater. Un enfrentamiento definitivo que han ganado estas últimas y es que la singular pareja formada por ambas cantantes ha logrado llevarse la victoria de esta primera temporada del reality.

Yola Berrocal y Leticia Sabater en 'La casa fuerte'

Yola Berrocal y Leticia Sabater o como muchos les llaman ya "Yolicia", se han convertido en las vencedoras en una noche en la que no han faltado los nervios, los enfrentamientos e incluso los sustos. Ambas han recibido este gran apoyo del público con mucha emoción y lágrimas, evidenciando así la ilusión que les hacía llevarse la ansiada victoria Berrocal no ha dudado en dedicar este premio a su sobrino mientras que Leticia Sabater no ha dudado en arrancarse a cantar "La Salchipapa" para celebrar el triunfo y así cerrar esta gran gala final que dará paso a la emisión del debate definitivo que Sonsoles Ónega moderará el próximo jueves 23 de julio en prime time y que contará con la presencia de todos los concursantes.

Una pareja carismática

Sin duda, ambas han sido dos de las concursantes más divertidas del concurso y prueba de ello es esta victoria que ahora la audiencia les ha regalado. Las hemos visto crear su centro de belleza en la villa de 'La casa fuerte', han protagonizado surrealistas actuaciones musicales mientras que tampoco han tenido problema alguno en disfrazarse. En definitiva, han hecho lo que mejor se les da: entretener a los espectadores. Estos ahora les han premiado, una victoria que sin duda es muy importante para Yola Berrocal que con este suma ya tres realitys ganados y es que la artista y actriz ganó 'Hotel Glam' en el año 2003 mientras que en 2011 logró ganar ‘El Reencuentro: 10 años después’. La inocencia y dulzura de esta parece que ha vuelto a enamorar al público.

La gran trama de Yola en 'La casa fuerte'

"Yolicia" no han pasado desapercibidas en cuanto a tramas se refiere y es que Yola Berrocal ha protagonizado una surrealista carpeta amorosa con Cristian Suescun, uno de sus compañeros. Entre ambos se produjo días atrás un gran acercamiento que terminó con los dos besándose y tocándose en la cama tras un intenso masaje. Pese a ello y por temor a perder a su novia, ahora el hijo de Maite Galdeano prefirió desmentir la versión de Yola, negar que la hubiese tocado y afirmar que se había sentido "intimidado" sexualmente por esta. Algo que parece que el público no ha creído viendo la victoria de la artista.