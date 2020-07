'La casa fuerte': El contundente zasca de Oriana Marzoli a Fani en la última junta

La tensión en las Juntas de Residentes han sido constantes desde la primera gala de 'La casa fuerte'. Por ello, no sorprende que este mal clima se haya replicado también en la última entrega del formato conducido por Jorge Javier Vázquez en Telecinco. En esta ocasión, los protagonistas de la bronca han sido las parejas formadas por Oriana Marzoli e Iván González y la de Fani Carbajo y Christofer Guzmán y tras la misma hemos podido comprobar como lo que parecía una amistad irrompible semanas atrás ahora ha quedado en la absoluta nada.

Oriana, Iván, Christofer y Fani en 'La casa fuerte'

Los problemas han llegado cuando los participantes han tenido que puntuar el apartado de "Limpieza" de sus rivales. En este caso, Yola Berrocal y Leticia Sabater le han dado dos puntos a Fani y Christofer, uno punto a Ferre y Cristina y ninguno a Iván y Oriana. Por su parte, estos últimos han dado sus dos puntos a Ferre y Cristina, uno a Fani y Christofer y cero para Yola y Leticia. Pero la bronca ha empezado cuando han votado Fani y Christofer. Darle cero puntos a Iván y Oriana ha indignado por completo a esta última, que no ha dudado en cargar contra su rival.

Esta no ha entendido que una semana atrás ellos les votasen con la máxima puntuación y ahora resulta que son los más sucios de la villa. Una tensión que ha estallado minutos después cuando Fani y Christofer han votado con cero puntos a Oriana e Iván en el apartado "Educación". Marzoli ha replicado su queja y en esta ocasión, Carbajo ha dejado claro que este cambio de actitud viene motivado por lo que ha vivido en los últimos días. "Me he dado cuenta cómo eres". Una respuesta que no ha convencido nada a la participante.

¿Todo por la exclusiva de la boda??

Iván por su parte se ha sumado a esta queja y le ha dejado claro a Fani que no piensa ir a su boda mientras esta negaba haberle invitado. "Le has suplicado que fuese", ha respondiendo Oriana, lanzándole un contundente zasca a su ahora enemiga. Esta además no se ha quedado ahí y ha afirmado que Carbajo quiere celebrar su boda para llenarla de rostros famosos televisivos y así lograr una gran expectación para la futura exclusiva que realizará a raíz de la misma, algo que como era previsible, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha negado.