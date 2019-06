El zasca de Neil Gaiman y Amazon a un grupo cristiano que quiere que 'Good Omens' sea cancelada... por Netflix

El actual lío de plataformas de streaming ha terminado por confundir a un grupo cristiano, que ha solicitado a Netflix que cancele una serie de Amazon Prime Video por "burlarse de la sabiduría divina". Evidentemente, hablamos de 'Good Omens', la adaptación de la novela homónima, que ha sido desarrollada por uno de sus autores, Neil Gaiman. A día de hoy, cuando las peticiones de este tipo se han vuelto una costumbre, tanto el creativo como el gigante del comercio han querido prestar atención a esta irrisoria exigencia, que no hace más que corroborar la sátira religiosa protagonizada por Michael Sheen y David Tennant.

Michael Sheen y David Tennant en 'Good Omens'

En este momento, la petición albergada por el portal Return to Order suma más de 20.000 firmas digitales, acompañadas por un texto que tacha de "blasfema" a la ficción fantástica, aparte de acusarla de hacer que "el satanismo parezca normal, ligero y aceptable". Al llegar a los oídos de Gaiman, el prolífico escritor no ha podido evitar responderles a través de Twitter haciendo gala de su ingenio: "Me encanta que vayan a escribir a Netflix para intentar que cancelen 'Good Omens'. Lo dice todo en realidad. Esto es tan bonito... ¿Me prometéis que no se lo vais a contar?"

Pero no ha sido el único que se ha pronunciado al respecto, ya que Amazon ha tirado de humor para avisar a la competencia: "Hey Netflix, cancelaremos 'Stranger Things' si vosotros canceláis 'Good Omens'." Y, por supuesto, Netflix también ha querido entrar en la espiral de comedia, así que la cuenta de Twitter de la plataforma estadounidense dedicada a las regiones de Reino Unido e Irlanda ha prometido "no hacerlo más". A estas alturas, los responsables de la petición ya se han dado cuenta de su error y han rectificado para dirigir sus exigencias a Amazon, pero a partir de ahora será complicado disociar esta metedura de pata del alocado universo de la serie.

Llega el fin del mundo

En 'Good Omens', el ángel Azirafel (Michael Sheen) y el demonio Crowley (David Tennant) tratan de posponer a toda costa la llegada del apocalipsis, ya que durante siglos han compartido una cómoda estancia en la Tierra. Tras cometer un error inesperado, se desata un cúmulo de desafortunadas circunstancias, alimentado por el despertar del temido anticristo en una zona suburbana. La miniserie consta de seis episodios, que están disponibles en Prime Video desde finales de mayo.