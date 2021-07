Uno de los reporteros de EDA TV, plataforma del polémico 'Estado de alarma', ha protagonizado un vergonzoso momento, llevándose un zasca de uno de sus entrevistados que ha inundado las redes. El reportero se acercó a un señor de avanzada edad para comentar lo vivido en las residencias durante la pandemia del coronavirus. "En una rueda de prensa, Pablo Iglesias asumió la responsabilidad de las residencias y la gestión del Covid", comentó el periodista.

Zasca a un reportero de EDA TV]

El entrevistado no dudó en responder, señalando a Isabel Díaz Ayuso: "¿Y tú no oíste a Ayuso decir que ella que ella se encargaba de las residencias? ¿No lo has visto en televisión?". El reportero negó con la cabeza y le aseguró que "no", a lo que el señor no se cortó en replicarle. "'¡Joder, pues para ser periodista, bien tonto que eres!", exclamó ante la incredulidad del reportero.

En las redes, se ha hecho viral la respuesta de la entrevista, con un divertido montaje de la reacción del periodista, editado por el usuario de Instagram Cervantesfaqs con la descripción: "Así se responde a un esbirro de Negre". Diferentes perfiles han aprovechado para subir el zasca a sus cuentas, alabando la respuesta del entrevistado: "Pero quién es este ídolo" o "hay héroes que no llevan capa".

Hay héroes que no llevan capa pic.twitter.com/P9836tyKQZ — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) July 16, 2021

Uy lo que le ha dicho ???? https://t.co/ljg6txeZS8 — ????Merchuky ???? (@merchuky1905) July 16, 2021

El caso Merlos

EDA TV fue la cadena encargada de dar en el confinamiento el bombazo del engaño de Alfonso Merlos a Marta López, a través del programa 'Estado de Alarma'. Ellos sacaron las imágenes de Alexia Rivas caminando desnuda detrás del periodista, una exclusiva que fue una bomba mediática en el momento y que tuvo consecuencias en el universo televisivo de Telecinco.