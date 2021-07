La polémica por la creación de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, para la que Ayuso ha elegido a Toni Cantó para dirigirla con un sueldo anual de 75.000 euros, ha conseguido desenterrar antiguas declaraciones del actor de 'Siete vidas' que no han pasado desapercibidas para muchos rostros televisivos. "No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español", rezaba el actor en el año 2019 en una entrevista.

Esta afirmación ha hecho que compañeros de profesión desmientan al político de forma inmediata. "Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor", escribía Dani Rovira, cargando contra el político.

"No, chato. Yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de impro y standup. No te contratan porque eres más malo que la droga", escribía Ana Morgade en su perfil de Twitter, dejando claro que quizás las razones por las que Toni Cantó no trabaja en dicha comunidad autónoma no tienen nada que ver con el idioma.

Aluvión de críticas

Además de las reacciones de Dani Rovira y Ana Morgade, que son las que más han retumbado, otros profesionales han reaccionado al respecto, desmintiendo de nuevo las palabras de Toni Cantó. "He trabajado en Cataluña muchas veces. En cine, teatro y series de televisión. En español, no hablo otro idioma, y jamás he tenido ningún problema para hacerlo", señalaba Pepón Nieto. "A ver si el problema va a ser otro...", insinuaba Anabel Alonso.