'La Promesa': Lorenzo descubre a Leocadia besándose con Cristóbal

Por Fidel Conejero |

'La promesa' llegará este martes 26 de mayo con nuevos conflictos dentro del palacio y con una situación cada vez más insostenible para varios de sus protagonistas. Después de los últimos enfrentamientos con el duque de Carril (Jesús Cabrero), Alonso (Manuel Regueiro) terminará expulsándolo definitivamente del palacio de los Luján. Sin embargo, el aristócrata no se marchará sin antes lanzar una grave amenaza: denunciar ante la Guardia Civil el supuesto secuestro de su hija Vera (Ángela Echaniz).

Pese a ello, Manuel (Arturo García Sancho) decidirá sincerarse con Vera y contarle toda la verdad sobre su padre, aunque evitará hablarle de la posible denuncia para no preocuparla todavía más. Además, obligará a Julieta (Vera Asunción) a prometerle que no volverá a enfrentarse al duque de Carril, convencido de que se trata de un hombre extremadamente peligroso.

Mientras tanto, la situación sentimental de Martina (Amparo Piñero) y Jacobo (Gonzalo Ramos) continuará deteriorándose. Martina comenzará a asumir que ambos se han convertido más en grandes amigos que en una pareja. De hecho, será el propio Jacobo quien termine confesándole a Adriano (Ibrahim Al Shami J.) que su relación atraviesa un momento muy complicado. Adriano, sintiéndose culpable por todo lo ocurrido, intentará darle ánimos.

Vera y Manuel en una escena de 'La promesa'

Pía, al límite tras las amenazas de Cristóbal

En la zona de servicio, la preocupación alrededor de Pía (María Castro) seguirá creciendo. Su comportamiento cada vez más extraño hará saltar todas las alarmas entre sus compañeros, especialmente en Teresa (Andrea Del Río), que intentará ayudarla sin demasiado éxito ante el absoluto hermetismo del ama de llaves. Además, Cristóbal (Fernando Coronado) le dará un ultimátum definitivo: un nuevo error supondrá su despido inmediato de La Promesa.

Por otro lado, Pía también intentará mediar entre Petra (Marga Martínez) y Santos (Manu Imízcoz), aconsejándole a ella que deje de intervenir constantemente en la relación del joven con su padre y permita que ambos resuelvan solos sus problemas.

La tensión también seguirá creciendo alrededor de Leocadia (Isabel Serrano), que cada vez siente más debilitada su autoridad dentro de la casa. Superada por la situación y buscando apoyo emocional, terminará acercándose inesperadamente a Cristóbal hasta acabar besándolo.

Sin embargo, lo que parecía un momento íntimo y secreto no pasará desapercibido. Lorenzo (Guillermo Serrano) será testigo directo del beso, descubriendo así un secreto que podría traer importantes consecuencias dentro del palacio.