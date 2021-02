Anuncio de Klarna para la Super Bowl 2021, con Maya Rudolph comprando botas para cuatro

La cómica y actriz aparece multiplicada por cuatro y montada a caballo.

Klarna

Klarna, el sistema de pago aplazado, ha decidido utilizar la presencia de Maya Rudolph para el spot publicitario que han emitido durante la Super Bowl 2021. Pero no solo con una Maya Rudolph ni con dos ni con tres, sino con cuatro. La cómica e intérprete de ficciones como 'The Good Place' o 'Saturday Night Live', por el que se llevó el Emmy en 2020 por su participación, aparece cuadruplicada y montando a caballo.

La actriz y sus tres iguales llegan a un pueblo del lejano Oeste montando sobre sus corceles al ritmo de "These Boots Are Made for Walkin'", de Nancy Sinatra, con un objetivo muy acorde con la canción: hacerse con ese par de botas rosas que hay en el escaparate de la tienda. Para ello, utilizan la aplicación de la compañía y así comprárselas, pero pudiendo pagarla en varias veces. Una vez que las tienen en su poder, se marchan llenas de ritmo del lugar.

El evento deportivo de gran calado entre la audiencia se celebró en la madrugada del 7 al 8 de febrero en el estado de Florida de los Tampa Bay Buccaneers, quienes ganaron a los Kansas City Chiefs en la final de la NFL.