Avance de la temporada 5 de 'Élite', con la tensa relación entre Samu y Omar

Los personajes interpretados por Itzan Escamilla y Omar Ayuso podrían poner en peligro su relación en la quinta temporada.

Netflix

El colegio Las Encinas reabre sus puertas. La quinta temporada de 'Élite' llegará a Netflix el viernes 8 de abril de 2022 y lo hará cargada de fiestas, amor, glamour, sexo y dosis de misterio. Los nuevos capítulos arrancan con las consecuencias de la fatídica fiesta de Phillipe (Pol Granch) de Nochevieja y el secreto de la muerte de Armando (Andrés Velencoso). Este último suceso afectará directamente a la trama amorosa de Samuel (Itzan Escamilla) y Ari (Carla Díaz), así como a otros personajes.

Tal y como muestra este avance de la quinta temporada, los problema de Samu le ponen cada vez más irascible, afectando seriamente a su relación con Omar (Omar Ayuso). Todo parece indicar que los compañeros de piso podrían poner en peligro su larga relación de amistad. "No hace falta que me levantes cada mañana como si fueras mi padre. No lo eres", le recrimina Samu a Omar en este clip.

Producida por Zeta Studios, la serie de Carlos Montero y Jaime Vaca incorpora a dos actores internacionales a su reparto de la 5ª temporada: Valentina Zenere y André Lamoglia. La actriz argentina dará vida a Isadora, la gran heredera de un imperio del ocio nocturno de Ibiza, mientras que el brasileño será Iván, el hijo de un famoso futbolista que llega a España.