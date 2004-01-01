Héctor Alabadí / Almudena M. Lizana |

El Benidorm Fest 2026 ya ha arrancado y desde FormulaTV estamos en la localidad alicantina para no perdernos un solo detalle. Para arrancar la edición, este sábado 7 de febrero se celebró la fiesta de bienvenida con una Alfombra Fucsia por la que desfilaron los participantes de este año con los que pudimos charlar. Ellos ya han podido subirse al escenario para hacer los primeros ensayos, por lo que queremos que nos cuenten sus primeras sensaciones.

Julia Medina y María León cuentan que "ojalá haya más ensayos porque es increíble"; para Asha está siendo algo "impresionante"; Greg Taro se está sintiendo "súper cómodo"; y para Izan Llunas "está siendo todo un shock literalmente". Kitai nos cuenta que "en el primer ensayo estábamos más tensos, pero en el segundo ya más tranquilos y súper contentos", tal y como está también Ku Minerva, que reconoce que está "sin palabras para describir tanta emoción".

Por su parte, Dora Postigo "está encantada, es un gusto y tal y como lo imaginábamos", a lo que su compañero Marlon Collins añade que "es un sueño, hemos visto todo y ha sido como wooow". Kenneth se quedó impactado el primer día, pero ahora ya se siente en el escenario como en casa, algo similar que para The Quinquis, que dicen que "va todo como la seda y estamos encantados con lo que está pasando". Además, todos ellos hablan fenomenal de Sergio Jaén y Borja Rueda (director de escena y coreógrafo del festival), como Atyat, que dice que ellos dos "son de otro planeta"

Además de todo ello, también nos cuentan algunos detalles de las puestas en escena, de si va a haber cambios o incluso una nueva versión, de si se ven con posibilidades de ganar y cómo está siendo la conexión con los bailarines. También nos cuentan alguna curiosidad, como que Kenneth está en la misma habitación en la que estuvo Chanel el año que ganó. Por último, hablamos con María Eizaguirre para intentar que nos cuente algunas de las sorpresas que podría traernos esta edición o el festival en próximos años.