El veterano presentador se mostró enfadado tras escuchar las palabras del manchego: "Como si lo que hiciésemos aquí fuese una mierda".

Ramón García vivió un desagradable momento mientras presentaba 'En Compañía'. El presentador llamó a un espectador para continuar con la tradición del programa de Castilla-La Mancha Media: regalar un delicioso jamón. Sin embargo, en esta ocasión el presentador no se llevó ninguna alegría, sino más bien un enfado tras conversar con un ciudadano manchego. La llamada buscaba interactuar con la audiencia para hacer más ameno el desarrollo del programa, siguiendo la línea de Pablo Motos con la tarjeta de 'El hormiguero' .

Lejos de vivir un momento divertido y alegre, el hombre al otro lado del teléfono aseguró que no veía la tele y puso en duda que realmente estuviera hablando con Ramón García y Gloria Santoro, por lo que se convirtió en un episodio incómodo y de tensión. Y tras colgar la llamada, el comunicador mostró su enfado: "A mí la gente que dice: 'Yo no veo la tele' con desprecio me da un coraje...". Además, García no pudo evitar dirigir unas palabras a dicha persona: "Como si lo que hiciésemos aquí fuese una mierda, pues igual la mierda la hace usted, caballero".

No obstante, el presentador pidió un poco de respeto tras lo ocurrido. Asimismo, señaló la importancia del trabajo que realizan las personas que trabajan en televisión y la generosidad del formato: "Encima hacemos un programa que ayuda a los demás. No sé en qué trabaja usted, ni me interesa tampoco", sentenció.

La historia se repite

Esta claro que la magia de la televisión es el directo, sin embargo, las llamadas a la audiencia se convierten a veces en un arma de doble filo. La desagradable escena protagonizada por el carismático presentador de 'Grand Prix' es solo un capítulo más de este tipo de llamadas. Por ejemplo, en una ocasión, fue Motos quien se quedó sorprendido tras escuchar una espontánea respuesta de una señora. El presentador de Antena 3 buscaba regalar 6.000 euros en una tarjeta, para lo que formuló la típica pregunta: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?", fue entonces cuando la persona al otro lado del teléfono respondió: "No sé, tú sabrás", explicando que no se fiaba de que fuera una broma.