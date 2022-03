La actriz lamenta no saber nada de la quinta temporada de '#Luimelia' y se siente muy orgullosa del resultado de 'Señor, dame paciencia'.

Sergio Navarro

'Señor, dame paciencia' ha llegado al final de su primera temporada tras emitirse sus ocho capítulos en Atresplayer Premium. Precisamente de este proyecto hablamos con Carol Rovira, quien ha interpretado a Alicia Zaldívar Ramos, la hija mediana de Gregorio (Jordi Sánchez) y se siente muy orgullosa con el resultado de la serie. No obstante, también siente cierta pena al no saber qué pasará en un futuro con este proyecto, tanto por si tendrá una segunda temporada como si será pronto su emisión en abierto a través de Antena 3. Cómo no, también aprovechamos la entrevista con Rovira para conocer si hay alguna novedad respecto a la quinta temporada de '#Luimelia'.

Titulares de Carol Rovira