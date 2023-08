Conmoción por la muerte de María Bretón mientras asistía a su trabajo en 'Conexión Asturias'

TPA7 |

"Salimos en directo con todos ustedes y lo hacemos más tarde de lo habitual, por una terrible explicación. Hoy, esta gran familia que es 'Conexión Asturias' ha perdido a una de sus componentes, María Bretón. Hoy no tenemos escaleta porque María, de camino a nuestra redacción, se nos ha ido en un accidente. Estamos consternados, ustedes tienen que entender que estamos en estado de shock". Con estas palabras arrancaba el formato de TPA con un devastado Marco Rodríguez arropado por el equipo para despedir a su fallecida compañera.

La periodista murió este jueves 17 de agosto, a las 13:30 horas, tras chocar frontalmente con otro vehículo en la carretera de Olloniego/Lluniego, mientras que el conductor del otro coche se encuentra en estado grave. Una triste noticia que ha conmocionado al equipo del programa de la autonómica.

"'Conexión Asturias' nació hace 17 años con el motivo de entretenerles, de divertirles, y hoy es imposible. Todavía no hemos asimilado lo que ha sucedido, pero comprenderán que hoy no podemos entretenerles porque estamos muy, muy dolidos. Y, de hecho, todavía no nos damos cuenta de lo que ha sucedido", continuaba Rodríguez.

"Siempre arrancamos con un 'muy buenas tardes' muy alto. Hoy no lo son, es la peor tarde y el peor día en la historia de este programa. Nunca pensamos que podríamos arrancar un 'Conexión Asturias' con uno menos de nuestros compañeros, con uno menos de los miembros de nuestra familia, como ella misma siempre decía. Les pedimos que nos entiendan y estén hasta el final del programa", añadía el comunicador mientras intentaban seguir adelante con la entrega más difícil del formato.