La presentadora de Atresmedia se muestra al natural y recuerda al público que queda muy poco para su cita anual en Nochevieja.

Instagram

Cristina Pedroche se desnuda para promocionar su tradicionales Campanadas en Antena 3. La colaboradora de 'Zapeando' intenta sorprender a los espectadores con este vídeo promocional que calienta motores antes de la última noche del año. Por sexto año consecutivo, la presentadora pasará la Nochevieja junto a Alberto Chicote en la Puerta del Sol de Madrid.

A través de esta promo, Pedroche deja boquiabiertos a sus seguidores con un vídeo en el que aparece llegando al centro de Madrid. En pleno invierno, comienza a quitarse la ropa hasta quedarse totalmente desnuda ante la mirada de la gente. "Otra vez a desnudarte para llamar la atención. ¿Qué pasa? ¿No sabes hacer otra cosa?", le dice alguien a través de un comentario. De este modo, planta cara a los haters y a los valoraciones negativas que suele recibir cada fin de año.

"La intención era reflejar el agobio de las críticas y los insultos, que año tras año me sigo reponiendo, porque yo sé dónde tengo que ir", explicó Pedroche en 'Zapeando'. Además, comentó que no le dio ninguna vergüenza grabar las sensuales imágenes: "No pasa nada, estoy muy bien, hago los deberes todo el año, estoy orgullosa de mi cuerpo". ¿Con qué nos sorprenderá en las Campanadas de Antenas 3?