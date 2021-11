184

Darío Yazbek ('La casa de las flores'): "A Julián lo quiero mucho, pero hay que saber terminar las cosas bien"

El actor nos presenta su personaje en 'Now and then', su nuevo proyecto: "Es muy interesante, se ve que me gustan los que sufren bastante".

Sergio Navarro

Darío Yazbek Bernal está pasando una época en España grabando 'Now and Then', la serie de Apple producida por Bambú en la que se vuelve a meter en la piel de un sufridor. Recientemente ha vuelto a encarnar a Julián, el hermano pequeño de la familia De la Mora en la película de 'La casa de las flores', tras tres temporadas de éxito en Netflix. ¿Sería posible que este fenómeno mexicano tuviese nuevas entregas en un futuro? Titulares de Darío Yazbek "He estado un tiempo trabajando en España y voy a andar por acámás"

"Acabo de terminar una serie para Apple, que es 'Now and then'"

"Es un personaje muy interesante, se ve que me gustan los que sufren bastante"

"La serie va sobre las amistades, cómo cambian con el paso de los años"

"La serie está contada en dos épocas y se ven personajes con cambios muy complejos"

"Durante la pandemia, Manolo Caro dijo: 'Vamos a regresar con la familia'"

"Volvimos a algo donde fuimos muy felices y lo disfrutábamos mucho"

"Hay que decirle a Manolo Caro que escriba más de 'La casa de las flores', es el que está dudoso"

"A Julián lo quiero mucho y sería un gozo volver, pero hay que saber terminar las cosas bien"

