'Drag Race: All Stars': ¿Por qué las reinas no aceptaron las disculpas de Sagittaria? ¿Debió abandonar antes?

Almudena M. Lizana / Fernando S. Palenzuela |

El 25 de febrero de 2024, Atresplayer emitía el cuarto episodio de 'Drag Race España: All Stars'. Tras el ball y la expulsión de Pakita, las seis reinas restantes pusieron en común su opinión sobre los criterios de los jueces. Sagittaria exponía de nuevo que no le parecía que Drag Sethlas debiera estar en el top del reto de costura, provocando un nuevo enfrentamiento entre ellas, tanto dentro del programa como fuera de él en redes sociales. A pesar de que la reina de la primera edición pidió disculpas a sus compañeras, ellas no reaccionaron del todo bien a las mismas.

Siguiendo con el episodio, las reinas se enfrentaron a un reto de cantar y bailar, convirtiéndose en dos girlbands de música pop y urbana, respectivamente. Por una parte, Juriji Der Klee, Sethlas y Samantha Ballentines se juntaron para formar las Ovah Girls, mientras que Hornella Góngora, Pupi Poisson y Sagittaria eran las 3HC.

Después de crear la coreografía y defender sus respectivos temas frente al jurado, este decidió que las Ovah Girls fueran las ganadoras del maxireto, llevando a eliminación a las 3HC. Además, las drag queens nos presentaron su mejor look strass. Fue entonces cuando Sagittaria pidió abandonar el concurso, pero Supremme de Luxe le insistió en que no era su decisión, sino la de sus compañeras Juriji o Samantha. Finalmente, Samantha Ballentines ganó el lipsync y eliminó a Sagittaria, salvando así a Hornella Góngora.