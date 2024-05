Por Beatriz Prieto |

Con Àngel Llàcer ausente por motivos de salud, la quinta gala de 'Tu cara me suena 11' se emitió la noche del viernes 10 de mayo con Silvia Abril como sustituta del juez y la visita de Manuel Baqueiro. Asimismo, el programa contó con la participación de Ángeles Muñoz, de Camela, y del cantante Raúl para acompañar a Conchita y Supremme de Luxe, respectivamente, antes de coronar a un nuevo ganador. Un puesto que, de nuevo, contó con una repetidora, Julia Medina, gracias a su imitación de Ana Mena.

En la entrevista previa a la actuación, Manel Fuentes recordó la recurrente petición de Julia de que "no te toquen coreografías", algo que no se había cumplido con la imitación de Ana Mena y su "Madrid City"., recalcó el presentador, algo con lo que la concursante se mostró de acuerdo, aunque "creo que lo llevo bien, estoy tranquila". "Me ha parecido un temazo. Yo lo había escuchado, pero. Y amo más a Ana Mena, me parece increíble", confesó la andaluza, ante un reto "brutal" que estaba más que dispuesta a hacer.

"Si lo haces, yo creo que optas a ganar de una manera bastante notoria", apostó Fuentes, dando paso así a la actuación de Julia, de la cual Chenoa subrayó que "Ana Mena parece que lo hace fácil y todo lo que hace es muy complicado". "El tipo de voz estaba superbién. Apretabas un poquito a veces, le faltaba un pelín más de aire, porque es muy suave, pero a ti no hay nada que se te resista, sinceramente", valoró la jueza, "por sacarle punta a algo". "Llevas muchas galas manteniendo ese sobresaliente y creo que no te vas a mover mucho de esa zona, así que enhorabuena", concluyó la artista.

Ganadora por un punto

En el caso de Carlos Latre, el imitador comparó a Julia con Raquel Sánchez Silva: "Vais a buscar el mínimo detalle, cada una de las inflexiones de voz. En este caso, está muy bien conseguida". "Es una canción tan energética, que muchas veces tienes que estar supermedida para hacer la voz de Ana Mena, que parece que no le cuesta", prosiguió Latre, tras lo cual afirmó que "lo has hecho muy bien. En momentos era excelente la imitación".

De ese modo, el valenciano le dio su diez, Chenoa le otorgó un punto más, mientras que Lolita Flores le puso un ocho. Para Abril, en cambio, el trabajo de Julia el mejor de la gala, por lo que recibió su doce: "El espectáculo que nos has ofrecido tenía una complicación coreográfica y vocal espectacular, la que más". Estas puntuaciones llevaron a Julia a empatar en el segundo puesto con Conchita y Supremme, por detrás de David Bustamante, tras lo cual Chenoa decidió dar a la andaluza el diez, un punto por debajo de la drag queen. Sin embargo, esto no evitó que el doce del público a Julia le otorgara su segunda victoria, al quedar precisamente un punto por encima de Supremme y Bustamante.