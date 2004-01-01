'El desafío': Navarrete supera el hielo extremo y Jessica Goicoechea arrasa en apnea en la gala 7

Héctor Alabadí |

La séptima gala de 'El desafío' volvió a demostrar que el programa de Antena 3 no da tregua. Eduardo Navarrete fue protagonista de uno de los momentos más extremos de la noche con su prueba de escapismo en una urna llena de 300 kilos de hielo. Solo disponía de cuatro llaves correctas de un total de 15, y el límite máximo de tiempo era de cuatro minutos por seguridad. La dificultad exigía mantener la respiración, soportar el frío y mantener la concentración absoluta. Cada segundo era un desafío físico y mental. Finalmente, tras un esfuerzo titánico y con la audiencia conteniendo la respiración, Navarrete consiguió liberarse en 3:26 minutos, siendo uno de los retos más espectaculares de la gala.

El duelo de precisión lo protagonizaron Daniel Illescas y Willy Bárcenas en 'El puente', un recorrido lleno de trampas que tenían que memorizar y superar saltando sobre las flechas correctas. El influencer avanzó prácticamente a ciegas cuando dijo no recordar nada y consiguió completar el reto, convirtiéndose en uno de los pocos concursantes que lo han logrado en la historia del formato de 7 y Acción. Willy, por su parte, falló en el segundo salto, demostrando lo complejo y exigente que es este desafío, que combina presión, memoria y agilidad física.

La tensión continuó con la clásica prueba de apnea, donde Jessica Goicoechea se enfrentó al reto más exigente bajo el agua del programa. La modelo aguantó 3:52 minutos, demostrando fortaleza mental y control físico, y superando con claridad los tiempos de otros de sus compañeros. Su entrega le permitió proclamarse ganadora de la gala, consolidándose como una de las competidoras más regulares y destacadas de esta sexta edición.