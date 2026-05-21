Por Diego López |

Esta noticia contiene spoilers

A diferencia de 'Juego de Tronos', cerrar una serie como 'The Boys' debería haber sido fácil. Al final y al cabo, la ficción de Prime Video está basada en unos cómics que tienen un final cerrado, mientras que la serie de HBO sigue sin contar con el desenlace original ideado por George R.R. Martin, muy ocupado contando los billetes que ingresa con sus productos televisivos.

Sin embargo, tras el final de 'The Boys' que ya ha llegado a Prime Video, hemos podido comprobar cómo el creador de la serie, Eric Kripke, ha decidido tomar una dirección distinta a la de los cómics con determinados personajes. A continuación, repasamos el destino de los principales nombres tras el final de la serie y vemos en qué y por qué se diferencia del material de base.

El desenlace de Los Siete

Aunque muy criticada, esta quinta temporada no ha querido dejar ningún cabo suelto a la hora de especificar el destino de todos los superhéroes que han formado parte de Los Siete. Así, a lo largo de estos últimos capítulos hemos visto cómo Homelander (Patriota) acababa con A-Train y Firecracker, así como el sorprendente asesinato de Black Noir II por parte de The Deep.

Como era más que previsible, el final de(Profundo) es la muerte a mano (o a tentáculo, mejor dicho) del resto de animales marinos tras caer al agua durante una pelea con Starlight. Más interesante es ver cómo lo hace después de que Homelandercon una anti arenga de descalificativos. Pese a todo, el chaval sigue intentando serle fiel y piensa que protegiendo a Homelander conseguirá así su favor. Aquí hay que reconocer que Homelander en esto tenía razón, y muchas luces no tenía The Deep.

La despedida de los brazos de The Deep, en la series finale de 'The Boys'

Menos previsible y memorable ha sido el final de Sister Sage, definitivamente en el bando de Butcher desde hace unos cuantos capítulos. Sage se ofrece como conejillo de indias para probar los nuevos poderes de Kimiko que, efectivamente, funcionan. Así, convertida de nuevo en una persona "igual de tonta que todos vosotros", la señora hace mutis por el foro hacia el parque temático de Harry Potter en Orlando. La pobre Sage siempre ha estado ahí como personaje comodín que salía de la nada para hacer avanzar la trama por donde fuera necesario, y su final ha sido bastante absurdo.

Más en el tono de la serie ha sido el final de Oh Father que, aunque no perteneciera a Los Siete per se, ha ocupado bastante trama en estos últimos episodios. El capítulo comienza con Ashley intentando que su otro yo le chive si Oh Father es leal a Homelander o no, pero no consigue respuesta. En otro orden de cosas, le regala una mordaza sexual con titanio para que sus superpoderes no sean impedimento a la hora de disfrutar en la cama. Finalmente, en la pelea final en la Casa Blanca, Mother's Milk utiliza esa mordaza de chiripa y Oh Father realiza su grito sónico que rebota en el titanio y le destroza la cabeza.

El final de Homelander y por qué no es como en los cómics

Llegamos a Homelander que, por mucho que Eric Kripke dijera que no le gustaban las series que acaban bien, todos sabíamos que iba a terminar pasando a mejor vida en este último episodio. A lo largo de estas cinco temporadas, el personaje de Antony Starr ha ido mutando al autoritarismo del mismo modo que su peluca se iba pareciendo cada vez más a la de Donald Trump.

Finalmente, Butcher, Hughie y compañía consiguen adentrarse en la Casa Blanca en el momento en el que Patriota está dando su discurso proclamándose el nuevo Dios todopoderoso. Al despacho oval acaban pasando solo Kimiko y Butcher, los únicos con superpoderes, que inician una batalla campal (y televisada) con Homelander. Es finalmente gracias al hijo de Homelander, Ryan, que consiguen que Kimiko sea capaz de retirarle los superpoderes como ya había hecho con Sage.

Homelander en la Casa Blanca antes de que Trump cubriese las paredes con abalorios de oro

El truco funciona y el pobre Homelander acaba poco menos que de rodillas suplicando por su vida, hasta que Butcher le atraviesa una barra metálica en la cabeza y le saca los sesos. Toda la escena de la pelea con Homelander, las caras de éste y la posterior actuación sin poderes son sin duda los mejores minutos del episodio, tanto interpretativamente hablando para Anthony Starr, como televisivamente a nivel general.

Aquí es donde tenemos que poner un asterisco para explicar que este no es el loquísimo final que nos ofrecen en los cómics. En la historia original, cuando Homelander está intentando dar el golpe en la Casa Blanca, descubrimos que la gran mayoría de los terribles crímenes que le hemos visto cometer no estaban perpetrados por él, sino por Black Noir, que en realidad era un clon de Homelander creado por Vought (insertar emoji de cabeza explotando aquí).

Black Noir llevaba tiempo manipulando a Homelander para que se volviese loco y poder justificar su asesinato, algo que se produce en una lucha final en el despacho oval. Black Noir mata a Homelander y luego Butcher mata a Black Noir. Estamos hablando de una fumada de proporciones considerables que, en el caso de los cómics, tiene tantos defensores como detractores.

En ese sentido, Eric Kripke asegura que ese final nunca ha estado entre sus planes, porque no era "satisfactorio" para él haber estado siguiendo tanto tiempo a Anthony Starr como Homelander convertirse en el gran villano para descubrir en el último minuto que el malo no era él, sino que había sido engañado. Kripke asegura que han mantenido el escenario de la Casa Blanca como homenaje al final original, pero que nunca se le pasó por la cabeza optar por esta vía.

Señales, por supuesto, las hemos ido teniendo a medida que los guionistas han ido planificando el final de la serie. La más evidente, evidentemente, es que Black Noir fue asesinado por The Deep unos capítulos atrás, haciendo este final materialmente imposible. El aviso, sin embargo, llegó en el final de la tercera temporada cuando Homelander mata al Black Noir original cuando se siente traicionado por él al no haberle dicho que Soldier Boy era su padre biológico. En la cuarta temporada, Vought reemplaza a ese Black Noir por otro superhéroe con el mismo traje. En los cómics no existe este Black Noir II y se plantó como un temprano aviso a fans de que no seguirían el mismo final que en los cómics.

La conclusión del bromance entre Hughie y Butcher

Es posible que, si has llegado hasta aquí, ni siquiera te acuerdes de Butcher (Carnicero), pero sí, seguía estando en 'The Boys'. Confieso que es un personaje que me ha ido dando cada vez más pereza a la vez que ha avanzado la serie, y su final me importaba más bien poco, pero aquí la serie sí se ha mantenido fiel a los cómics y nos ha ofrecido, supongo, el desenlace lacrimógeno que quien todavía tuviese algo de interés por él.

Besties

Tras el final de Homelander, Butcher está convencido que esto es sólo un parche temporal, y mientras siga habiendo superhéroes, Vought hará lo que sea para fabricar otro Homelander. Así que se planta en la torre Vought con el virus con la intención de acabar con todos los sups del mundo. Por motivos e intereses obvios, Hughie le sigue hasta allí y, tras un tira y afloja, acaba disparando a Butcher, que pierde la vida en los brazos de su aprendiz. Un final de peli de tarde.

Lamentablemente, todo esto sucede después de la muerte de Homelander, que es mucho más entretenida y poética que el aburrido adiós a Carnicero, donde solo salvamos la charla de Butcher con Ryan donde el adolescente le dice que Homelander era terrible pero él no era mucho mejor y no quería saber nada más de él. Nosotros tampoco.

Notas rápidas de otros destinos de personajes: Kimiko acaba en París recreado con un cartel de café en Marsella (cero esfuerzo por parte del equipo aquí); Mother's Milk (Leche Materna) vuelve a casa con su novia y se casa con ella con Ryan como testigo; Hughie y Starlight van a ser padres; Ashley llega a ocupar la Presidencia de los Estados Unidos y, en menos de 24 horas, es expulsada con un impeachment; y Stan Edgar regresa como máximo mandatario de Vought como cuando Florentino Pérez regresó a la presidencia del Real Madrid.

Los cabos sueltos del final de 'The Boys'

Un último apunte para mencionar los dos cabos sueltos que deja este último episodio de la serie. Uno voluntario, y el otro no. El forzado está en la participación de parte del elenco de 'Gen V'. Sin mucha trama y sin demasiado sentido, aquí la idea era introducir tramas para poder seguirlas en el spin-off. Sin embargo, Amazon canceló la serie, por lo que esta historia en concreto se quedará en el aire.

También se queda en el aire, y a propósito, el destino de Soldier Boy, que se mantiene congelado con todos sus poderes, y ni siquiera es mencionado en este último episodio. Una omisión a propósito, puesto que es un comodín que se guardan para poder utilizarlo en una posible continuación o spin-off futuro de la serie. Soldier Boy tendrá su propia serie, 'Vought Rising', aunque en este caso será una precuela que se desarrolla antes de 'The Boys'