Elle Fanning se abre OnlyFans en el tráiler de 'Margo tiene problemas de dinero'

Tras su aclamada participación en 'Valor sentimental', que le ha valido una nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto, Elle Fanning une fuerzas con Apple TV para lanzar 'Margo tiene problemas de dinero', la adaptación de la novela homónima superventas de Rufi Thorpe.

A poco más de un mes de su debut, la plataforma de streaming ha compartido el tráiler de la serie, que sigue al personaje titular en su odisea para ganarse la vida tras haberse quedado embarazada mientras estaba en la universidad. Ese cambio vital provoca la suspensión de sus estudios y la búsqueda de cualquier trabajo y la permita subsistir junto a su bebé. No obstante, la realidad laboral se antoja compleja y Margo acaba abriendo un perfil en una plataforma de contenido íntimo.

De este modo, la joven empieza a ingresar dinero, aunque sus problemas no se terminan ahí. Junto a Fanning veremos a Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Nicole Kidman y Thaddea Graham, entre otros. El guionista y productor David E. Kelley ('Big Little Lies') ejerce de showrunner, mientras que Dearbhla Walsh, Kate Herron y Alice Seabright se reparten las tareas de dirección. El estreno de 'Margo tiene problemas de dinero' se producirá el 15 de abril con sus tres primeros episodios.