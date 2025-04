Por Redacción |

Atreseries es la cadena líder del primer jueves de abril al registrar un promedio del 2,2%. Este éxito se debe a 'The Mysteries of Laura', pues tres episodios aparecen en el ranking. Sin embargo, no pueden con las telenovelas de Nova, pues 'Mi secreto eres tú' (3%) y 'Emanet' (3,5%) siguen ancladas en las primeras posiciones. 'La que se avecina' ocupa un hueco de la tabla con un 2,7% y 'Cine western' también aparece con su 3%. Por otro lado, 'Tentáculos' sigue sin despegar en Ten, aunque mejora ligeramente una décima al 0,9% y 103.000 espectadores.

'The Mysteries of Laura'