Por Fernando S. Palenzuela |

ABC sigue demostrando su plena confianza en 'Anatomía de Grey'. El drama médico ha recibido luz verde para la renovación por una vigesimosegunda temporada con la que seguir expandiendo los casos profesionales y personales que se dan cita entre las cuatro paredes del Grey Sloan Memorial. Con este logro, seguirá sumando puntos para mantenerse como la ficción médica de prime time más larga de la historia, además de la serie de ABC con mayor recorrido.

Según apunta Deadline, esta renovación ha venido con 18 episodios bajo el brazo, de modo que se mantendrá el mismo número de capítulos que en la 21. En los últimos años se ha apreciado una tendencia descendente, que coincide con el mayor apogeo de las plataformas, aunque hay que dejar de lado la temporada 20, que tan solo tuvo 10 episodios por las huelgas de guionistas e intérpretes que paralizaron Hollywood.

Chris Carmack y Caterina Scorsone como Link y Amelia Shepherd en 'Anatomía De Grey'

Ellen Pompeo continuará en su rol de productora ejecutiva y narradora de los episodios durante la vigesimosegunda temporada de 'Anatomía de Grey'. Además, se espera que vuelva a interpretar a Meredith Grey, aunque se desconoce por cuántos capítulos. A partir de la decimonovena tanda, la actriz redujo su participación en el drama médico para asumir otros proyectos profesionales, por lo que tan solo actúa en algunos pocos con una trama concreta.

Una renovación sin dramas

A diferencia de los problemas que hubo para renovar un año atrás, en esta ocasión sellar el regreso de la serie ha transcurrido sin contratiempos. La renovación por la temporada 21 trajo consigo una recorte de presupuesto que afectó a los contratos de los actores, ya que se redujo el número de capítulos en los que salían pese a su carácter de regulares. Esto ha sido llamativo durante toda la tanda, pues ha sido sonada la ausencia de varios de ellos en algunos capítulos.

Chandra Wilson como Miranda Bailey en 'Anatomía de Grey'

No obstante, como sus acuerdos por varias temporadas ya se firmaron en 2024, se espera el regreso de todo el reparto. Las únicas ausencias son las de Jake Borelli, que fue el principal perjudicado del recorte presupuestario, y Midori Francis, quien también abandonó su papel durante la temporada 21. Esa misma tanda, Jason George regresó a 'Anatomía de Grey' tras el final de 'Estación 19', y Trevor Jackson, que aparecerá en los dos últimos episodios, podría convertirse en regular en la 22.

Otras renovaciones

Aunque 'Anatomía de Grey' es sin duda la serie más llamativa de ABC, no ha sido la única en recibir la renovación. '9-1-1', 'The Rookie', 'Will Trent' y 'Shifting Gears' también han recibido luz verde por parte de la network, por lo que se añaden a las ya confirmadas 'High Potential' y 'Colegio Abbott'. De este modo, tan solo quedaría en el aire la vuelta de 'Doctor Odyssey'.