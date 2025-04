'La promesa' descubrirá la trampa puesta a Curro y decidirá el futuro de María Fernández

Por Redacción |

'La promesa' alcanza el final de su semana con la culminación de todo lo visto estos días. Tal y como hemos comprobado, la propuesta que Adriano le ha hecho a Catalina no ha surtido el efecto que a él le hubiera gustado, pues ha sido rechazado una vez más después de que ella asegurara que no necesita la lástima de nadie.

María Fernández sigue viviendo una situación crítica hasta el punto de que, incapaces de frenar el despido cada vez más cercano, Lope y Teresa han decidido meter por medio a Samuel. En suma, Lope y Vera han seguido mintiendo a Antoñito con que se encuentra en la casa del cura. Sin embargo, las mentiras son muy sencillas de pillar.

Por otro lado, Curro ha seguido con su deseo de tensar la situación que se vive en palacio. Todo ha adquirido un matiz más complicado cuando le han obligado a ir al picnic, donde ha sufrido un grave accidente con los caballos. En cuanto a Alonso, la ausencia que siente por su esposa y por su hijo es cada vez más insoportable, pero ha recibido una agradable sorpresa.

¿Qué pasará el viernes?

En el episodio 570 de 'La promesa', que se emite el viernes 4 de abril, la familia Luján sufrirá las consecuencias del accidente de Curro. Alguien ha cortado las cinchas de uno de los caballos, de modo que una persona ha buscado acabar con su vida. El regreso de Manuel a palacio implicará la intención del heredero por disculparse con Curro por la forma en la que se comportó con él. Además, descubrirá que Catalina ha echado a Adriano después de que este intentara de nuevo casarse con ella.

Petra tomará una decisión definitiva sobre qué hacer con María Fernández. Mientras tanto, Ricardo seguirá en la encrucijada sin fin con Ana, ya que no quiere hacerle daño a nadie. Vera y Lope se darán cuenta de que le deben contar toda la verdad a Rómulo sobre Antoñito. No obstante, su tardanza acabará precipitando los acontecimientos de un modo que no pensaban.