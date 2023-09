Atresmedia |

El inicio de septiembre ha dado el pistoletazo de salida para la nueva temporada televisiva, en la que laSexta volverá a contar con una nueva temporada de 'Equipo de investigación', la decimoquinta, con nuevos reportajes del equipo liderado por Glòria Serra. No obstante, antes de dar a conocer la fecha de su regreso, el formato ha lanzado una peculiar promo en homenaje a la serie 'Se ha escrito un crimen'.

Acompañada por la popular sintonía que acompañaba a la conocida serie que la CBS emitió entre 1984 y 1996, la promo muestra a Serra en la piel del personaje al que la actriz Angela Lansbury dio vida a lo largo de doce temporadas, Jessica Beatrice Fletcher: montando en bici, corriendo por el parque, ocupándose de las plantas, preparándose un té o escribiendo con una máquina de escribir. Unas imágenes que imitan a la intro de la ficción y que el programa remata con un "Glòria Serra en 'Equipo de investigación'", con la tipografía de la ficción.

"Lo que nos llegamos a reir, lo rápido y bien que salió todo, el detalle, los preparativos... el lujo de trabajar con los mejores. Pronto veréis el resultado. Pista: sí, la bicicleta era necesaria y casi me mata", adelantaba Serra en su cuenta de Twitter, junto una foto acompañada con sus compañeros, un par de días antes del lanzamiento de una promo que se ha ganado el aplauso de los espectadores. Unos profesionales con los que la presentadora se mostró muy agradecida: "Gracias por tener ideas locas, contagiarlas y llevarlas a cabo con tanto estilo. Nos hemos divertido. Ahora toca trabajar duro una temporada más. No se me ocurre un lugar mejor".