Noruega ha decidido ir a por todas y ser el país que más destaque en la próxima edición del Festival de Eurovisión 2022. El país nórdico ha cambiado completamente su registro y ha apostado por la banda Subwoolfer y el tema "Give That Wolf A Banana". Los intérpretes, que se encuentran enmascarados bajo el rostro de un lobo amarillo, actúan bajo el seudónimo de Keith y Jim y, aunque su identidad es desconocida, muchos apuntan a que podría tratarse de dos conocidos humoristas del país. Además, también van acompañados de un astronauta que viste de dorado.

A pesar de su contundente éxito en esta edición del festival, el dúo no cuenta con una larga trayectoria en la música, o al menos no con esta nueva formación, siendo su único otro single "Give That Wolf a Romantic Banana", una versión especial del primer tema que vio la luz el día de San Valentín. Con esta elección, el país escandinavo busca otra buena participación en el certamen, siendo la más destacada en los últimos años la de la banda KEiiNO con "Spirit In The Sky", que resultaron ser los ganadores del televoto de la gran final en 2019 y que, finalmente, obtuvieron un buen séptimo puesto.