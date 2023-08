Eurovisión |

El esperado listado de países que participarán en Festival de Eurovisión Junior 2023 por fin se ha hecho oficial. Serán 16 países y así lo ha dado a conocer la UER junto a la televisión pública francesa, pues este año el festival se celebrará en Niza (Francia) el 26 de noviembre tras la victoria de Lissandro en 2022.

Albania

Armenia

Estonia

Francia

Georgia

Alemania

Irlanda

Italia

Malta

Países Bajos

Macedonia del Norte

Polonia

Portugal

España

Ucrania

Reino Unido

De este listado destaca Estonia, país que debuta en esta versión infantil del Festival y que llegará por todo lo alto. También es llamativo el regreso de Alemania, que en la última edición no estuvo presente pero no quiere perderse la de este año. De este modo, el Big Five estará completo por primera vez en Eurovisión Junior con la participación de Francia, Alemania, Italia, España (con nuestra Sandra Valero) y el Reino Unido por primera vez.

France Télévisions ha desvelado también el lema y el logo de este año, que lleva por título "Héroes". En el comunicado afirman que es "más que un eslogan" y que "inspira y da a los niños una fuerza increíble".

"Es emocionante regresar a Francia tan pronto, a una nueva ciudad anfitriona y también dar la bienvenida a la competencia a un nuevo país (Estonia). Nuestros compañeros de France TV han vuelto a reunir un gran equipo creativo para brindarnos a todos un espectáculo espectacular y hacer que los jóvenes artistas se sientan los héroes que son", afirma Martin Österdahl, director ejecutivo del Festival de Eurovisión Junior.